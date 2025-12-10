Xuất bản một số tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang tiếng nước ngoài

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cổng Thông tin Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Nghiên cứu, tuyển chọn, biên dịch, xuất bản các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát hành ra thế giới luôn là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận và thông tin đối ngoại, nhằm tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ những giá trị to lớn, quý báu, trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phương pháp cách mạng, phong cách Hồ Chí Minh đến bạn bè quốc tế; tiếp tục khẳng định giá trị vượt thời đại, giá trị phổ quát, vượt ra ngoài khuôn khổ quốc gia, dân tộc, phù hợp với tiến trình phát triển chung của nhân loại của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh; giúp cộng đồng quốc tế hiểu đúng, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam; đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Việc làm ý nghĩa đó còn thể hiện lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc và là trách nhiệm, đạo lý, nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - người được UNESCO vinh danh vì những đóng góp to lớn trong thúc đẩy tiến trình phát triển văn minh của dân tộc và nhân loại.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập là một bộ sách kinh điển, phản ánh thiên tài trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tuyển chọn, biên dịch và xuất bản bộ sách một số tác phẩm tiêu biểu của Người từ tiếng Việt sang các tiếng Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc, có ý nghĩa khoa học thiết thực, là một đòi hỏi cần thiết, xuất phát từ thực tiễn công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế chủ động, tích cực, sâu rộng của đất nước ta, cũng như của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, trong năm 2025, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật sẽ hoàn thành biên tập, xuất bản 9 cuốn, trong đó: Đến tháng 11/2025, 5 bản thảo đã chuyển in và ra sách, gồm: Quyển 2 tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha; Quyển 3 tiếng Pháp; Quyển 4 tiếng Anh và Quyển 5 tiếng Tây Ban Nha. Trong tháng 12/2025, Nhà xuất bản sẽ hoàn thành biên tập, xuất bản 4 quyển: Quyển 1 tiếng Nga; Quyển 2 tiếng Pháp và tiếng Trung; Quyển 3 tiếng Tây Ban Nha.

Đặc biệt, đơn vị đã kịp thời hoàn thành biên tập, xuất bản và phát hành Quyển 2 tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha phục vụ Đoàn cấp cao của Đảng và Nhà nước ta sang thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Cuba.

Kết quả của Đề án càng thêm khẳng định ý nghĩa to lớn, hết sức thiết thực của việc dịch và xuất bản các tác phẩm kinh điển, trong đó có Hồ Chí Minh toàn tập, sang tiếng nước ngoài để bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phương pháp cách mạng, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như con đường phát triển của cách mạng Việt Nam. Đề án cung cấp những dữ liệu khoa học, thiết thực đáp ứng và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà nghiên cứu, học giả quốc tế, những người quan tâm trên thế giới có thể tiếp cận và nghiên cứu di sản tư tưởng Hồ Chí Minh; giúp người đọc biết được những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng thế giới, phản ánh nhân cách của một nhà cách mạng, lãnh tụ chính trị luôn hy sinh lợi ích của cá nhân vì lợi ích chung của dân tộc và nhân loại, là tấm gương toàn diện, thể hiện tinh thần quốc tế vô sản trong sáng của Người; thiết thực góp phần làm cho di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành tài sản chung, quý báu của dân tộc và kho tàng văn hóa nhân loại.

Đề án còn cung cấp tới độc giả quốc tế những thông tin hữu ích, tư liệu lịch sử quan trọng phản ánh tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam; góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và góp phần đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; qua đó nâng cao uy tín và vị thế của Học viện trong nước và quốc tế.