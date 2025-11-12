Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới - vai trò then chốt của giáo dục

Học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng

Thực tế tại Huế, việc giáo dục học sinh giữ gìn bản sắc văn hóa Huế, gắn kết chặt chẽ với di sản và văn hóa địa phương được chú trọng ở các cấp học. Từ đó, nuôi dưỡng trong các em tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, góp phần hình thành nhân cách học sinh Huế: trầm tĩnh, tinh tế, nhân ái và hiếu học.

Việc kiên định với mục tiêu phát triển con người toàn diện, giàu bản sắc văn hóa Huế vừa là yêu cầu, vừa là con đường đúng đắn để giáo dục Huế phát triển bền vững. Con người Huế trong thời kỳ mới phải hội tụ đủ tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và nhân cách, vừa hội nhập quốc tế, vừa giữ vững chất văn hóa quê hương. Để phát triển toàn diện con người Việt Nam đạt được các tiêu chuẩn như dự thảo nêu, có vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo.

Trước tiên, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông bằng việc chú trọng tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới và giáo dục đạo đức, truyền thống văn hóa với sự tinh tế, khoan hòa, hiếu học, tự lực, có khả năng học tập suốt đời với tư duy khoa học, năng lực số và năng lực sử dụng ngoại ngữ, tiếng Anh. Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, xây dựng các trường nội trú, bán trú cho học sinh phổ thông ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; tạo động lực cho cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên, học sinh đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Thứ hai, phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với thị trường lao động. Cải cách, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao, tỉ mỉ và tinh tế, nhất là trong các lĩnh vực lợi thế của Huế như du lịch, dịch vụ, y tế chất lượng cao, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, công nghiệp văn hóa. Mở rộng mô hình đào tạo gắn kết “nhà trường - doanh nghiệp - cộng đồng” và hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề theo chuẩn đào tạo của các nước Đức, Hàn Quốc, Singapore...

Thứ ba, chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo. Xây dựng chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo, tinh gọn quy trình quản lý trong giáo dục và phát triển năng lực số cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học.

Thứ tư, gắn giáo dục với di sản và bản sắc Huế theo hướng xây dựng xã hội học tập. Kiên trì và huy động các lực lượng tham gia vào chương trình “Một giờ học ở di sản”, “Trải nghiệm lịch sử tại di tích/bảo tàng lịch sử”, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng”, “Nét đẹp văn hóa học đường”… Các giá trị đặc sắc, như: Nhã nhạc cung đình, ca Huế, lễ hội truyền thống, nghề thủ công, thời trang, ẩm thực Huế... cần được tích hợp vào hoạt động giảng dạy, ngoại khóa cho mọi đối tượng học sinh và người dân để bảo tồn, phát triển thương hiệu “Huế - thành phố giáo dục, văn hóa, di sản” của Việt Nam.

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giáo dục và đào tạo. Tăng cường liên kết với các trường học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thu hút học sinh, sinh viên quốc tế, du học sinh và kiều bào về học tập, nghiên cứu, tổ chức hội trại giao lưu học sinh, sinh viên quốc tế, trại hè di sản dành cho học sinh, sinh viên quốc tế, khu vực, toàn quốc... góp phần quảng bá thương hiệu giáo dục Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.