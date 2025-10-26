Xây dựng thế hệ trẻ bản lĩnh, tri thức và trách nhiệm

Đoàn viên đạt các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng Giêng”, “Học sinh 3 tốt”... trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về học tập và rèn luyện

Phát triển toàn diện

Là sinh viên duy nhất của TP. Huế vinh dự được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2023 - 2024, Trần Võ Hạnh Đức (Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế) nổi bật với nhiều thành tích trong học tập và phong trào tình nguyện.

Chàng trai trẻ sinh năm 2002 chia sẻ, bản thân rất vinh dự và tự hào khi đạt được danh hiệu cao quý của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, ghi nhận những sinh viên tiêu biểu hội tụ đủ 5 tiêu chí: Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt. Với sự cầu tiến, kiên trì, em đã chinh phục được giới hạn của bản thân.

“Em luôn tự nhắc nhở mình phải chủ động, dám nghĩ, dám làm và không ngừng học hỏi để phát triển toàn diện. Đồng thời nhận ra, giá trị của một “Sinh viên 5 tốt” không chỉ nằm ở tấm bằng khen, mà ở khả năng lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng đến những người xung quanh”, Trần Võ Hạnh Đức bộc bạch.

Theo đánh giá của nhà trường, Hạnh Đức nhiều năm liền đạt được thành tích xuất sắc, nhận được bằng khen trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024; công tác đoàn và phong trào sinh viên giai đoạn 2022 - 2024… Đồng thời, tham gia nhiều hoạt động học thuật và trao đổi sinh viên Việt - Nhật giữa Trường Đại học Nông Lâm và Đại học Kyoto, Nhật Bản.

Cũng là một trong những gương mặt nổi bật của Đại học Huế, sinh viên Đinh Thanh Thiên (sinh năm 2004, Trường Đại học Khoa học) vinh dự được trao tặng giải thưởng “Sao tháng Giêng” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam năm học 2023 - 2024.

Để có thể vừa “cháy hết mình” trong phong trào sinh viên, vừa đảm bảo kết quả học tập tốt, Thanh Thiên luôn lên kế hoạch rõ ràng, phân bổ thời gian hợp lý và đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. Cũng có những lúc áp lực, nhưng chính sự tin tưởng, đồng hành của thầy cô, bạn bè và những người đồng đội trong Hội Sinh viên đã tiếp thêm cho em rất nhiều năng lượng để tiếp tục cố gắng.

“Được nhận Giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp Trung ương là niềm vinh dự và tự hào to lớn, là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng suốt những năm tháng sinh viên. Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để em tiếp tục phấn đấu, lan tỏa tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm đến các bạn sinh viên”, sinh viên Đinh Thanh Thiên chia sẻ.

Thông tin từ Thành đoàn Huế, Trần Võ Hạnh Đức và Đinh Thanh Thiên cũng là hai trong số 60 gương mặt tiêu biểu được vinh danh tại Chương trình tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp thành phố năm 2025.

Vun đắp tinh thần học tập và rèn luyện

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Huế, các cấp bộ đoàn toàn thành phố luôn tập trung đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập suốt đời”, tăng cường tổ chức các hoạt động, hình thức cổ vũ, khuyến khích xây dựng xã hội học tập. Trên tinh thần đó, các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” đã có những bước phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng rãi trong sinh viên.

Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh, sinh viên sống đẹp, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Nhiều bạn được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần hình thành một lớp sinh viên TP. Huế thời đại mới, giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế.

“Mỗi sinh viên, học sinh đạt danh hiệu là một câu chuyện đẹp, đại diện tiêu biểu cho một năm phấn đấu, rèn luyện toàn diện trên các mặt. Lớp sinh viên, học sinh tiêu biểu đó cho chúng ta thấy sự tiếp nối của một thế hệ mới, viết tiếp những trang sử hào hùng của các thế hệ đi trước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài nhấn mạnh.