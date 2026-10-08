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ClockChủ Nhật, 01/11/2026 08:44

Từ 1/11/2026, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu là 0%

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Giá xăng giảm hơn 1.800 đồng/lítGiá xăng, dầu tiếp tục giảmGiá xăng và dầu cùng giảm mạnhKéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với mặt hàng xăng, dầu đến 30/9/2026Giá xăng dầu giảm, riêng xăng E10 giảm gần 1 nghìn đồng/lít

Từ ngày 1/11/2026, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu các loại là 0% 

Nghị quyết quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu các loại là 0%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội đã được điều chỉnh bởi khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết nêu rõ, trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Trước đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại đã từng được giảm về 0% kể từ 24 giờ 00 phút ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026 (theo Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026) và từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026 (theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội).

Hiện thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu đang ở mức 0 đồng/lít; xăng, dầu thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo chính sách hiện hành. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu cũng được áp dụng ở mức 0% đến hết ngày 31/12/2026.
Theo baochinhphu.vn
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