Từ 1/11/2026, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu là 0%

Từ ngày 1/11/2026, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu các loại là 0%

Nghị quyết quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu các loại là 0%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội đã được điều chỉnh bởi khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết nêu rõ, trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.