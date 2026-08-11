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Thế giới

Văn hóa Việt Nam gây ấn tượng đặc biệt tại tọa đàm ở Moskva

ClockThứ Năm, 20/08/2026 14:47
Tại bàn tròn thảo luận về vai trò của Việt Nam trong chính trị quốc tế hiện đại diễn ra ngày 19/8 tại Moskva, các đại biểu Nga và quốc tế đánh giá cao sức mạnh của văn hóa Việt Nam trong thúc đẩy giao lưu, tăng cường hiểu biết và kết nối giữa các dân tộc.

Tuổi trẻ Việt Nam quảng bá văn hóa dân tộc tại Nga

 Ca sĩ Đức Phúc phát biểu qua video tại bàn tròn. (Ảnh: THANH THỂ)

Đã gần 1 năm trôi qua kể từ khi ca sĩ Đức Phúc vượt qua hơn 20 thí sinh để giành quán quân tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 ở Nga, chiến thắng này vẫn được các chuyên gia đánh giá cao.

Tại bàn tròn diễn ra ngày 19/8, phần trình diễn của ca sĩ Đức Phúc tại sân khấu của cuộc thi Intervision 2025 được các đại biểu nhấn mạnh là một thí dụ nổi bật về ngoại giao văn hóa, cho thấy bản sắc Việt Nam có thể tạo sức hút mạnh mẽ với công chúng quốc tế thông qua nghệ thuật.

Cụ thể, phát biểu tại bàn tròn, Nghệ sĩ Nhân dân Nga, nhà soạn nhạc, nhà sản xuất Igor Matvienko cho rằng, tiết mục của Nguyễn Đức Phúc đã đáp ứng rõ các tiêu chí của Intervision khi kết hợp âm thanh hiện đại với những giai điệu, hình ảnh và yếu tố truyền thống của Việt Nam. Theo ông, cách kết hợp này góp phần đưa những giá trị văn hóa và tình yêu đối với cội nguồn dân tộc đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Đại diện Belarus tại Intervision 2025, Anastasia Kravchenko bày tỏ đặc biệt ấn tượng với phần trình diễn của Đức Phúc. Cô đánh giá việc lựa chọn ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương”, lấy cảm hứng từ bài thơ “Tre Việt Nam”, đã giúp giới thiệu bản sắc Việt Nam tới khán giả quốc tế một cách tự nhiên và sinh động.

“Thông qua màn trình diễn này, ca sĩ Đức Phúc thật sự đã giới thiệu văn hóa Việt Nam với khán giả quốc tế và khiến mọi người yêu mến văn hóa Việt Nam”, Anastasia Kravchenko chia sẻ.

Ấn tượng từ cuộc thi còn trở thành động lực để nữ ca sĩ Belarus tới Việt Nam ngay sau đó. Theo cô, sự kiện này cho thấy nghệ thuật có thể trở thành cầu nối, mở ra những cuộc gặp gỡ và đối thoại mới giữa các dân tộc.

Về phần mình, phát biểu qua video tại bàn tròn, ca sĩ Đức Phúc nhấn mạnh, thế giới hiện đại vô cùng phong phú và đa dạng, nơi mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều sở hữu những bản sắc văn hóa và tiếng nói riêng biệt. Sự khác biệt này đôi khi tạo ra những rào cản, nhưng nghệ thuật, cụ thể ở đây là âm nhạc, chính là chiếc cầu nối kỳ diệu để thu hẹp, hay xóa tan những khoảng cách đó.

Theo các đại biểu, văn hóa có thể trở thành một kênh ngoại giao hiệu quả. Thay vì truyền tải thông điệp bằng những khái niệm chính trị hay ngoại giao, nghệ thuật giúp công chúng trực tiếp cảm nhận bản sắc, lịch sử và những giá trị của một quốc gia.

Phó Hiệu trưởng Đại học Nhân văn quốc gia Nga Olga Pavlenko cho rằng, để hiểu Việt Nam, cần quan tâm đầy đủ tới lịch sử, văn hóa và những giá trị đã hình thành nên tinh thần dân tộc Việt Nam.

Theo bà, tinh thần dân tộc, sự coi trọng con người, quan tâm tới hạnh phúc của mỗi người, đề cao chủ quyền quốc gia và nguyên tắc “hòa nhập nhưng không đánh mất bản sắc” là những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam vừa hội nhập với thế giới vừa giữ được bản sắc riêng.

Những giá trị đó, theo bà Olga Pavlenko, không chỉ góp phần giúp Việt Nam vượt qua nhiều thử thách trong lịch sử, mà còn tạo nền tảng cho tiến trình phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách kinh tế, Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Stanislav Naumov cũng nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong việc xây dựng lòng tin quốc tế.

Theo ông Naumov, Việt Nam từng bước biến văn hóa thành công cụ của ngoại giao và xây dựng lòng tin. Những sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam cho thấy khả năng kết hợp bản sắc dân tộc với hình thức hiện đại, qua đó truyền tải những giá trị Việt Nam tới công chúng quốc tế bằng một ngôn ngữ dễ tiếp cận.

https://nhandan.vn/van-hoa-viet-nam-gay-an-tuong-dac-biet-tai-toa-dam-o-moskva-post982947.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: văn hóa Việt Namgây ấn tượngđặc biệttọa đàmMoskva
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