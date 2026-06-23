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ClockThứ Tư, 24/06/2026 08:39

Thời tiết ngày 24/6: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Dự báo, ngày 24/6, Hà Nội và nhiều khu vực Bắc Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C.

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(Ảnh: THÀNH ĐẠT) 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/6, khu vực Bắc Bộ nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Vùng núi Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng ngày 25/6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ đêm 23 đến ngày 25/6, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm 24-25/6, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai-Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 24/6 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Điện Biên, Lai Châu 30-33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, vùng núi ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trung du và đồng bằng ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; riêng vùng núi 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; phía nam Khánh Hòa và phía đông Lâm Đồng ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ 27-29 độ C; phía nam 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; phía nam từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

https://nhandan.vn/thoi-tiet-ngay-246-ha-noi-nang-nong-dac-biet-gay-gat-co-noi-tren-40-do-c-post971045.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
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