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ClockThứ Năm, 22/10/2026 16:51

Giá xăng giảm hơn 1.800 đồng/lít

HNN.VN - Từ 15 giờ ngày 22/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính có đợt điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 7 ngày/lần. Theo đó, giá xăng các loại được điều chỉnh giảm từ 1.610 - 1.810 đồng/lít.

Giá xăng, dầu tiếp tục giảmGiá xăng và dầu cùng giảm mạnh

Chiều 22/10, giá xăng E10 RON 95-III giảm hơn 1.800 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng E10 RON 95-III giảm 1.810 đồng, xuống còn 25.210 đồng/lít; xăng E5 RON 92 giảm 1.610 đồng, còn 25.360 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel tăng 450 đồng, lên 29.550 đồng/lít; dầu mazut tăng lên 23.370 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ bình ổn giá 300 đồng/lít đối với xăng sinh học, đồng thời ngừng chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Bên cạnh mức giá điều hành, Petrolimex và PVOIL tiếp tục giảm thêm 300 - 350 đồng/lít đối với xăng, dầu so với mức giá trần. Mức giảm được hai doanh nghiệp áp dụng trong cả nước đến ngày 29/10.

Liên quan đến cơ chế điều hành thị trường xăng dầu, ngày 21/10, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu trước ngày 10/11.

Theo phương án đang được đề xuất, Nhà nước sẽ không công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay. Thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được chủ động quyết định giá bán lẻ trong hệ thống theo công thức quy định, đồng thời kê khai để cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát. Cơ chế mới hướng đến vận hành thị trường theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần kiểm soát đầu cơ, thao túng và hạn chế tăng giá bất hợp lý.

Song Minh
 Từ khóa:
xăng sinh họcgiảm mạnhđiều chỉnhcông thươngtài chính22/10
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