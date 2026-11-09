Gắn nghị quyết với thực tiễn công tác kiểm sát

Các thí sinh tranh tài tại Vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Hội thi thu hút 34 thí sinh đến từ các phòng trực thuộc và VKSND các khu vực.

Qua vòng thi trước đó, Ban Tổ chức đã lựa chọn 8 thí sinh có phần thể hiện xuất sắc để tranh tài tại vòng chung khảo.

Đây là dịp để cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn công tác chuyên môn, nghiệp vụ; qua đó nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm và năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Nội dung dự thi tập trung vào việc vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 6/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền lợi của các chủ thể dễ bị tổn thương và lợi ích công.

Thông qua các bài thuyết trình, thí sinh phân tích những vấn đề thực tiễn tại đơn vị, đề xuất giải pháp, sáng kiến có tính khả thi. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sơ đồ tư duy, video clip và trí tuệ nhân tạo cũng góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, giúp nội dung nghị quyết, chỉ thị trở nên trực quan, sinh động.

Hội thi là hoạt động hướng đến chào mừng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11), đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Kiểm sát.