Giá xăng dầu giảm, riêng xăng E10 giảm gần 1 nghìn đồng/lít

Giá bán lẻ xăng dầu đều giảm vào chiều 2/7

Cụ thể, giá bán xăng E5 giảm 1.055 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.730 đồng/lít. Giá xăng E10 giảm 788 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.415 đồng/lít. Giá dầu diesel ở mức 21.886 đồng/lít. Còn giá dầu mazut là 15.030 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm 30/6, giá xăng E5 tăng 1.426 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.785 đồng/lít. Giá xăng E10 tăng 1.287 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.203 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giữ nguyên ở mức 21.886 đồng/lít. Còn giá dầu mazut cũng đứng ở mức 15.030 đồng/kg.

Tại kỳ này, nhà điều hành tiếp tục cho trích lập trở lại vào Quỹ bình ổn xăng dầu, với mức 200 đồng/ lít xăng sinh học và dầu diesel, riêng mazut 400 đồng.

Theo đại diện Bộ Công Thương, trong một tháng kể từ khi xăng E10 được bán rộng rãi, cả nước tiêu thụ khoảng 980 triệu lít xăng sinh học. Trong đó, lượng xăng E10 được tiêu thụ 924 triệu lít, tương đương 96%, còn E5 khoảng 56 triệu lít.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 34 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay. Theo đó, Chính phủ cho phép kéo dài thời gian miễn thuế MFN, thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT với xăng dầu đến ngày 30/9. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, xăng E5 8% và xăng E10 7%.