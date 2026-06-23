Giá xăng giảm về dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng, dầu từ chiều 25/6 được điều chỉnh giảm

Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 767 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.359 đồng/lít. Giá xăng E10 RON 95-III giảm 837 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.916 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.668 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.866 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.650 đồng/kg, giá bán không cao hơn 15.030 đồng/kg.

Giá xăng dầu giảm mạnh từ mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 vừa qua.

Từ 1/6, toàn bộ xăng khoáng RON 95-III được phối trộn với 10% ethanol để thành xăng E10 RON 95 trước khi bán ra thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030.

Tại kỳ này, nhà điều hành tiếp tục cho trích lập trở lại vào Quỹ bình ổn xăng dầu, với mức 300 đồng với mỗi lít xăng sinh học, dầu diesel và mazut 800 đồng.

Hiện Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT) với xăng dầu đến ngày 30/9, tức là thêm 3 tháng so với quy định đang áp dụng. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được khôi phục thu từ 1/7, cụ thể xăng khoáng 10%, E5 8% và E10 7%.