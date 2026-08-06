Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm từ 200 đồng đến gần 500 đồng/lít vào chiều 13/8.

Cụ thể, giá xăng E10 giảm 205 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.119 đồng/lít. Giá xăng E5 giảm 493 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.235 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 311 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.233 đồng/lít.

Giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg nhưng giá bán không cao hơn 16.756 đồng/kg.

Tại kỳ này, nhà điều hành cho trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu 200 đồng/lít với xăng sinh học và dầu diesel và không chi Quỹ bình ổn giá.

Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công Thương) đề nghị các sở công thương tăng cường giám sát thị trường, theo dõi sát tình hình cung - cầu, tồn kho và giá bán thực tế tại từng cửa hàng bán lẻ.

Bộ Công Thương cho hay, cơ quan điều hành sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và thế giới để điều hành giá phù hợp với tình hình thực tế. Từ đó, kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp điều hành nhằm góp phần bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.