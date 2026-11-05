Kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải

Hoạt động này nhằm ngăn chặn các hành vi chở hàng quá khổ, quá tải, kể cả những vi phạm khó phát hiện bằng quan sát thông thường, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế kiểm tra tải trọng phương tiện, phát hiện các trường hợp chở hàng vượt quá tải trọng cho phép. Ảnh: Công an TP. Huế

Chủ động phát hiện, xử lý vi phạm

Cuối tháng 9/2026, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố đã ra quân thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn.

Ngay trong ngày đầu ra quân, lực lượng CSGT thành lập 6 tổ công tác, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 49, đường nội thị và tỉnh lộ. Các tổ kết hợp tuần tra cơ động với kiểm soát tại những điểm trọng điểm trên tuyến, địa bàn được phân công, tập trung phát hiện phương tiện chở hàng vượt tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý thay đổi kích thước thành thùng và các hành vi vi phạm liên quan.

Trực tiếp kiểm tra việc triển khai chuyên đề, Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố yêu cầu các tổ công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm; bảo đảm quá trình kiểm tra đúng quy định, không né tránh, bỏ lọt vi phạm.

Kết quả, ngay ngày đầu ra quân, lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản 15 trường hợp với 30 lỗi vi phạm. Các lỗi chủ yếu gồm chở hàng vượt tải trọng cho phép, vi phạm quy định về phù hiệu và chủ phương tiện giao phương tiện cho người điều khiển thực hiện hành vi vi phạm.

Cùng với lực lượng CSGT, công an các xã, phường tăng cường kiểm tra phương tiện trên địa bàn. Tại xã Bình Điền, công an xã tập trung rà soát xe tải tự đổ có dấu hiệu cơi nới thành thùng, phương tiện tự ý cải tạo đèn, còi, lắp biển số không đúng quy định và xe kinh doanh vận tải hành khách chưa chuyển sang biển số nền vàng.

Quá trình kiểm tra cũng được kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở, chủ phương tiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển, chủ phương tiện và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế lập biên bản, xử lý tài xế vi phạm quy định về tải trọng, kích thước phương tiện. Ảnh: Công an TP. Huế

Kiểm soát những vi phạm khó nhận diện

Thông tin từ Phòng CSGT Công an thành phố, trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, đơn vị tập trung kiểm tra các phương tiện vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm về kích thước, nhất là xe đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc chở thiết bị dạng thùng container nhưng có kích thước vượt thông số kỹ thuật được chứng nhận.

Trên tuyến Quốc lộ 1, nơi có lưu lượng phương tiện lớn, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT tăng cường kiểm tra các xe đầu kéo - sơ mi rơ moóc vận chuyển thiết bị dạng thùng container. Các thiết bị này có công năng tương tự thùng container, được sử dụng để chứa nông sản, dăm gỗ… vận chuyển từ mỏ, bãi đến nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn.

Để xác định vi phạm, lực lượng CSGT trực tiếp đo đạc kích thước phương tiện và thiết bị chở theo, đối chiếu với thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của sơ mi rơ moóc. Qua kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp xe đầu kéo chở thiết bị dạng container có chiều dài toàn bộ vượt từ 1,5 đến 2m so với thông số được chứng nhận.

Thiết bị vượt kích thước quy định có thể che khuất hệ thống đèn tín hiệu, đèn cảnh báo phía sau xe, gây khó khăn khi phương tiện chuyển hướng, quay đầu hoặc qua các nút giao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ va chạm với phương tiện lưu thông phía sau. Với những trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT lập biên bản xử lý, yêu cầu chủ phương tiện và lái xe khắc phục vi phạm về kích thước thiết bị trước khi tiếp tục lưu thông.

Từ ngày 8/10 đến nay, Phòng CSGT Công an thành phố đã phát hiện, xử lý hơn 60 trường hợp vi phạm quy định về cơi nới thành thùng xe. Việc kết hợp đo đạc thực tế với đối chiếu thông số kỹ thuật giúp phát hiện những vi phạm khó nhận biết bằng mắt thường, qua đó nâng cao hiệu quả kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa.

Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố cho biết, đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; chủ động nắm tình hình, tăng cường kiểm tra phương tiện có dấu hiệu vi phạm. Trọng tâm là xử lý nghiêm hành vi chở hàng quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng và các vi phạm liên quan; qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện, người điều khiển, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.