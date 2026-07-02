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ClockThứ Năm, 02/07/2026 22:30

Kéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với mặt hàng xăng, dầu đến 30/9/2026

HNN.VN - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.​

Giá xăng dầu giảm, riêng xăng E10 giảm gần 1 nghìn đồng/lítNgười dân dần thích nghi với xăng sinh học E10Yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ 1/6Giá xăng dầu cùng giảmPetrolimex Huế trao tặng 2 tỷ đồng cho Quỹ an sinh xã hội thành phố

 Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tại Nghị quyết trên, Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 30/9/2026. Đồng thời, kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 30/9/2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 19/2026/QH16.

Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026 đến ngày 30/9/2026.

Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP nêu rõ, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp cần điều chỉnh thời gian có hiệu lực của Nghị quyết để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo VPCP
 Từ khóa:
xăng dầuđiều chỉnhhiệu lựckéo dàiChính phủ
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