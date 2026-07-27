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ClockThứ Năm, 06/08/2026 17:44

Giá xăng và dầu cùng giảm mạnh

HNN.VN - Chiều 6/8, Liên bộ Công Thương - Tài chính có kỳ điều hành giá xăng dầu bán lẻ theo hướng giảm so với tuần trước; trong đó xăng E10 giảm 535 đồng/lít.

Giá xăng được điều chỉnh đồng loạt giảmGiá xăng dầu giảm, riêng xăng E10 giảm gần 1 nghìn đồng/lítGiá xăng dầu cùng giảm mạnh

 Giá xăng E10 chiều nay (6/8) giảm hơn 500 đồng/lít

Theo đó, giá xăng E10 giảm 535 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.324 đồng/lít. Giá xăng E5 giảm 660 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.728 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 80 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.544 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 87 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.391 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu, chỉ trích lập Quỹ bình ổn giá 200 đồng/lít xăng sinh học, không trích lập quỹ với dầu diesel và dầu mazut. 

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước. Theo đó, Bộ Công Thương cần chủ động đánh giá tình hình cung cầu, dự trữ và hoạt động của hệ thống phân phối xăng dầu, nhất là dầu diesel để chủ động thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp theo thẩm quyền, quy định pháp luật, không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu, đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế, tiêu dùng của xã hội…

Bên cạnh đó, chỉ đạo các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch nguồn hàng, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho hệ thống phân phối; duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết theo quy định.

Song Minh
 Từ khóa:
xăng dầubán lẻgiảm giáđiều hànhcông thươngtài chính
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