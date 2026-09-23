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ClockThứ Năm, 24/09/2026 09:39

27 tỉnh, thành phố công bố danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030

Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa công bố danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 (đợt 1) của 27 tỉnh, thành phố theo Quyết định 803/QĐ-BDTTG.

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 Danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn là căn cứ để triển khai các chính sách liên quan trong giai đoạn 2026-2030

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/9/2026. Danh sách kèm theo quyết định mới thay thế các danh sách tương ứng đã được công bố, sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định 60/QĐ-BDTTG ngày 29/1/2026, 104/QĐ-BDTTG ngày 27/2/2026 và 255/QĐ-BDTTG ngày 8/5/2026 đối với các địa phương có danh sách được công bố lần này.

27 tỉnh, thành phố đã công bố, gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đồng Nai, Vĩnh Long.

Theo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, việc công bố được thực hiện trên cơ sở danh sách do UBND các tỉnh, thành phố phê duyệt sau sắp xếp thôn.

Đồng thời, danh sách mới là căn cứ để các cơ quan chức năng và địa phương triển khai, rà soát các chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2026-2030.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
danh sáchthônđặc biệtkhó khăn
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