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Thế giới

IEA tái khẳng định cam kết xả các kho dự trữ dầu

ClockThứ Năm, 08/10/2026 09:30
Ngày 7/10, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã bày tỏ ủng hộ kế hoạch đẩy nhanh việc giải phóng lượng dầu dự trữ khoảng 100 triệu thùng ra thị trường theo cam kết hồi tháng 3/2026.

Châu Âu giải bài toán thiếu hụt năng lượngKhẩn trương xây dựng kho dự trữ dầu thô chiến lược tại Nghi SơnMỹ và các nước IEA đồng loạt "xả kho" dầu ứng phó xung đột Trung Đông

Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Kagoshima, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN) 

Trong một tuyên bố, IEA cho biết các nước thành viên đã chấp thuận hoàn tất các đợt xả kho dự trữ dầu đã thông báo trước đó "trong thời gian sớm nhất có thể" đồng thời ủng hộ việc ưu tiên giải phóng lượng dầu diesel dự trữ "trong phạm vi có thể" trước tình trạng thắt chặt nguồn cung trên thị trường hiện nay.

Cơ quan này cũng xác nhận tính tới thời điểm hiện tại, khoảng 325 triệu thùng dầu đã được cung ứng ra thị trường theo cam kết hành động tập thể vào tháng 3, trong đó một số quốc gia thậm chí đã xả kho dự trữ dầu nhiều hơn mức cam kết ban đầu.

Hiện các nước thành viên IEA vẫn nắm giữ lượng dầu dự trữ cho tình huống khẩn cấp do nhà nước quản lý ở mức đáng kể với ước tính lên tới 1,1 tỷ thùng, trong đó bao gồm hơn 200 triệu thùng dầu diesel. IEA khẳng định sẵn sàng giải phóng thêm các kho dự trữ này ra thị trường trong trường hợp cần thiết. 

Trước đó, vào ngày 11/3, 32 quốc gia thành viên của IEA đã nhất trí đưa 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường. Đây là đợt xả kho dầu dự trữ lớn nhất trong lịch sử hoạt động của IEA.

Trong khi đó, cũng trong ngày 7/10, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu thông báo rằng Paris sẽ giải phóng 10 triệu thùng dầu diesel từ kho dự trữ chiến lược nhằm giảm bớt áp lực lên thị trường nhiên liệu. Ông Lecornu cho biết lượng dầu diesel dự trữ này sẽ được cung cấp cho các nhà phân phối tại Pháp. Đây là biện pháp được kỳ vọng sẽ giúp "giảm giá bán lẻ tại các trạm xăng một cách trực tiếp". Ông cũng cho biết ông sẽ sớm ký quyết định cho phép triển khai hoạt động này, dự kiến kéo dài trong 3 tháng.

Ngoài ra, ông Lecornu cũng kêu gọi công ty điện lực nhà nước EDF của Pháp tối đa hóa công suất sản xuất nhằm bảo đảm giá điện không tăng trong mùa Đông này. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng khi xung đột tại Trung Đông và tình trạng gián đoạn giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz đang gây thêm áp lực lên thị trường.

Theo truyền thông Pháp, ngày 6/10, giá trung bình của dầu diesel là 2,35 euro (2,63 USD)/lít, trong khi giá xăng SP95-E10, loại xăng được bán phổ biến nhất tại Pháp, là 2,14 euro (2,40 USD)/lít.

https://nhandan.vn/iea-tai-khang-dinh-cam-ket-xa-cac-kho-du-tru-dau-post993622.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: IEAtái khẳng địnhcam kếtkho dự trữdầu
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