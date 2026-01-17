Tiếp dân từ cơ sở để giải quyết vấn đề từ gốc

Lãnh đạo phường Thuận An tiếp dân định kỳ tại tổ dân phố An Hải

Hiệu quả

Thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, từ tháng 7/2025 đến cuối tháng 12/2025, Bí thư Đảng ủy xã Chân Mây - Lăng Cô đã tổ chức 10 cuộc tiếp công dân, Chủ tịch UBND xã tiến hành 51 cuộc tiếp dân định kỳ.

Không chỉ tiếp dân tại trụ sở, nhiều buổi tiếp được tổ chức ngay tại các thôn, giúp người dân thuận lợi phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa bàn. Từ việc nắm chắc cơ sở thông qua tiếp dân, xã Chân Mây - Lăng Cô đã tiếp nhận và xử lý 117 đơn thư, chủ yếu liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... 94/117 đơn thuộc thẩm quyền đã được giải quyết, được người dân đồng thuận, không phát sinh đơn thư vượt cấp.

Nhiều vụ việc phức tạp, tồn tại kéo dài qua nhiều năm đã được đưa ra đối thoại công khai tại các buổi tiếp dân, làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm từng cấp, từng ngành và lộ trình xử lý cụ thể. Các buổi tiếp dân định kỳ của Bí thư Đảng ủy xã Chân Mây - Lăng Cô Lưu Đức Hoàn tại các thôn Phước Lộc, Phú Cường Xuyên, An Bàng… thực sự trở thành những diễn đàn dân chủ, thẳng thắn. Ngay tại buổi tiếp dân, các phòng chuyên môn được yêu cầu giải trình rõ ràng, xác định thời hạn giải quyết từng nội dung, tránh tình trạng chuyển đơn lòng vòng, kéo dài.

Ông Nguyễn Tài, người dân thôn Phú Cường, xã Chân Mây - Lăng Cô chia sẻ: Nhiều kiến nghị của người dân liên quan đến tình trạng tập kết rác thải sinh hoạt mất vệ sinh tại khu tái định cư Lộc Thủy, hoạt động của lò sấy cá gây ảnh hưởng môi trường ở thôn Thủy Yên Hạ, tình trạng thả rong trâu bò trong khu dân cư hay việc khai thác đất trái phép trên địa bàn… đã được lãnh đạo xã tiếp thu, cam kết giải quyết và sau đó từng bước xử lý dứt điểm. Người dân thấy rõ trách nhiệm và sự cầu thị của chính quyền.

Tại phường Thuận An, ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thường trực Đảng ủy, HĐND và UBND phường đã tập trung chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân. Từ tháng 7 đến cuối năm 2025, Bí thư Đảng ủy phường đã tổ chức 12 cuộc tiếp dân tại trụ sở và các tổ dân phố, với 54 lượt công dân tham gia phản ánh, kiến nghị. Chủ tịch UBND phường thực hiện 26 đợt tiếp dân định kỳ, trực tiếp ghi nhận và chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh. Nhiều nội dung được lãnh đạo phường trả lời trực tiếp ngay tại buổi tiếp dân, những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, kiến nghị cấp trên, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Theo ông Lê Hữu Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Thuận An, tiếp công dân không chỉ là trách nhiệm theo quy định mà còn là kênh quan trọng để cấp ủy, chính quyền nắm bắt thực tiễn đời sống Nhân dân. Tiếp dân là để lắng nghe, để hiểu và để hành động. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải giải quyết kịp thời; những vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động kiến nghị, không để người dân chờ đợi, bức xúc kéo dài.

Thước đo năng lực lãnh đạo ở cơ sở

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác tiếp công dân ở cơ sở vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn. Nhiều vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường, tái định cư kéo dài qua nhiều giai đoạn, thay đổi chính sách, thẩm quyền giải quyết thuộc nhiều cấp, nhiều ngành, gây khó khăn cho địa phương trong quá trình xử lý. Một số đơn thư tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Năng lực, kỹ năng tiếp dân của một bộ phận cán bộ cơ sở chưa đồng đều; việc phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn trong một số trường hợp còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết kiến nghị của người dân. Bên cạnh đó, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, dẫn đến khiếu nại chưa đúng thẩm quyền, nội dung trùng lặp, gây áp lực cho chính quyền cơ sở.

Trước yêu cầu đó, khi làm việc với phường Thuận An và xã Chân Mây - Lăng Cô, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Trong điều kiện phân cấp, phân quyền ngày càng mạnh, cấp ủy, chính quyền cơ sở phải mạnh dạn xử lý, dám chịu trách nhiệm; đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, toàn diện. Bí thư, cấp ủy phải nắm chắc tất cả các vấn đề nổi lên ở địa phương; lãnh đạo UBND phải thường xuyên báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy để thống nhất chỉ đạo, không để phát sinh điểm nóng.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các địa phương rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, phân định rõ trách nhiệm giữa cấp ủy và chính quyền; tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Cùng với đó là tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng tiếp dân, giải quyết đơn thư cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở.