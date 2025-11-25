Mạnh hơn từ cơ sở

Người dân phường Kim Long chung sức làm vệ sinh sau lũ lụt

Trực tiếp và nhanh hơn

Chủ tịch UBND phường An Cựu - bà Hoàng Thị Như Thanh gần như không có ngày nghỉ. Sau 5 tháng vận hành mô hình CQĐP2C cũng là quãng thời gian bà đi hết tổ dân phố này sang tổ dân phố khác để kiểm tra từng điểm nóng chỉnh trang, từng tuyến đường còn dang dở hạ tầng, từng vị trí người dân phản ánh.

Bà Thanh chia sẻ: “Áp lực là khó tránh, nhưng điều vui nhất của người cán bộ là thấy người dân tin tưởng, thấy phường làm nhanh hơn, rõ ràng hơn; cán bộ đồng lòng, cùng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ”.

Thực tế trước đây, nhiều nhiệm vụ ở An Cựu phải qua cấp quận rồi cấp quận xin ý kiến thành phố khiến các vấn đề kéo dài. Từ thiếu điện chiếu sáng, vướng mắc ở các dự án của Đại học Huế, ngập cục bộ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đến hàng loạt điểm xuống cấp hạ tầng đô thị... từng tạo ra những bức xúc kéo dài. Khi được phân cấp, phường chủ động giải quyết trực tiếp.

Với dự án chỉnh trang đường Hoàng Thị Loan, chỉ trong 5 tháng, lãnh đạo phường đã có 10 cuộc làm việc với chủ đầu tư để đốc thúc tiến độ. Vướng mắc được xử lý ngay tại chỗ, không qua nhiều tầng nấc.

“Khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần, áp lực cũng nhiều hơn. Nhưng phân cấp mạnh giúp phường ra quyết định tại chỗ nhanh hơn, lãnh đạo thành phố nắm tình hình nhanh hơn, phối hợp gần như thông suốt. Việc gì vượt thẩm quyền, phường làm việc trực tiếp với sở, ban, ngành, không còn cảnh chờ văn bản như trước,” bà Hoàng Thị Như Thanh nói.

Chủ tịch UBND phường Hương An - ông Nguyễn Đình Tuấn ghi nhận hiệu quả rõ rệt của mô hình CQĐP2C, nhất là trong các đợt mưa lũ vừa qua. Các yêu cầu điều hành từ thành phố xuống cơ sở đến nhanh hơn, bớt trung gian. Chính quyền phường chủ động phương án ứng phó, di dời dân, chuẩn bị lực lượng xung kích kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Tại xã A Lưới 3, nơi triển khai dự án trường liên cấp ở vùng biên giới, Bí thư Đảng ủy Hồ Đàm Giang cho biết, tinh thần chung là làm đến nơi đến chốn, làm nhanh và không để ách tắc vì trách nhiệm của bên nào. Nhờ vậy, công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành sớm hơn dự kiến dù phát sinh yêu cầu rà phá bom mìn. Địa phương đặt quyết tâm hoàn thành trường liên cấp trước ngày 30/7/2026, sớm hơn kế hoạch một tháng.

Nhìn từ nhiều địa phương, mô hình CQĐP2C đang tạo ra một áp lực tích cực, ai được giao nhiệm vụ đều phải trực tiếp, sâu sát và chuyển động. Không còn khoảng mờ trách nhiệm.

Phát huy sức mạnh của cơ sở

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Huế đang bước vào giai đoạn mà khối lượng công việc tăng lên chưa từng có. Vừa triển khai CQĐP2C, vừa sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức, chuyển đổi số toàn diện, xây dựng đô thị di sản đặc trưng... tất cả đều đặt lên vai cơ sở. “Khối lượng lớn, yêu cầu cao... chính lúc này sức mạnh cơ sở mới bộc lộ rõ nhất. Vai trò và trách nhiệm của từng cán bộ ở từng vị trí được thể hiện tối đa”, ông Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy tháng 11/2025, Thường trực Thành ủy yêu cầu tiếp tục phân cấp, phân quyền mạnh trong điều hành kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với cấp cơ sở; đi liền với đó là trách nhiệm cá nhân và đánh giá kết quả công việc. Phân cấp không chỉ để giảm tải cấp trên mà để phát huy năng lực của từng địa phương, từng cán bộ.

Ở giai đoạn mới, cán bộ cơ sở không chỉ am hiểu địa bàn mà còn phải vận hành tốt hệ thống số, xử lý thủ tục trực tuyến, giải quyết tình huống nhanh và chuẩn xác. Cơ sở chỉ mạnh khi mỗi cán bộ nhận rõ trách nhiệm của mình. Nơi nào người đứng đầu quyết liệt, nơi đó chuyển biến nhanh.

Để giữ đồng thuận, theo ông Nguyễn Văn Mạnh, cấp cơ sở phải duy trì đối thoại, minh bạch và giải quyết công việc thấu tình đạt lý. Đô thị di sản mà Huế hướng tới đòi hỏi sự đồng bộ về kỹ năng số của cán bộ, năng lực phục vụ của bộ máy cơ sở và tinh thần chủ động của cộng đồng dân cư.

Những ngày diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhìn vào các thôn, tổ dân phố có thể thấy sức mạnh cộng đồng đang được khơi dậy mạnh mẽ. Không còn các phong trào làm cho có, nhiều địa phương xây dựng cam kết, chỉ tiêu và theo dõi kết quả rõ ràng.

Mô hình CQĐP2C không chỉ đổi mới cách vận hành bộ máy mà còn tạo ra một chuẩn năng lực mới cho cán bộ cơ sở: trách nhiệm hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn. Sức mạnh cơ sở đến từ cán bộ trực tiếp, sát dân; phân cấp đúng đi liền với kiểm soát đúng; cộng đồng đoàn kết, đồng thuận; và một cơ chế thông suốt từ trên xuống dưới...