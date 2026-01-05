Tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục đất ở cho người dân

Lãnh đạo UBND xã Phú Lộc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 18 hộ dân ở khu tái định cư Vụng Than

Quyết liệt, nhân văn

Con đường dẫn vào khu tái định cư Vụng Than (thôn 4, xã Phú Lộc) một ngày cuối năm 2025 rộn ràng hơn thường lệ. Ba bàn tiệc được người dân chuẩn bị sẵn, tiếng cười nói xen lẫn những giọt nước mắt xúc động. Sau gần 20 năm chờ đợi, họ chính thức được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên mảnh đất mình đã gắn bó suốt ngần ấy thời gian.

Khi đoàn lãnh đạo, cán bộ xã Phú Lộc có mặt, không ít người dân xúc động, vui mừng. Ông Huỳnh Chớ (sinh năm 1975) bồi hồi nhớ lại quãng thời gian lênh đênh trên sông nước: “Gia đình tôi từng là dân vạn đò, mưu sinh bằng nghề chài lưới, đánh bắt tôm cá. Năm 2006, thực hiện chính sách tái định cư, ổn định đời sống người dân vùng thủy diện, để các con có cái chữ, Nhà nước đã đưa các hộ dân, trong đó có chúng tôi lên bờ. Nhà cửa được dựng lên bằng số tiền vay mượn, nhưng gần 2 thập kỷ qua, chúng tôi mòn mỏi chờ sổ đỏ, sổ hồng. Nỗi lo ngày một lớn hơn khi 2 con lớn dần, vợ chồng chúng tôi càng lúc càng già yếu. Bây giờ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chúng tôi mừng lắm”.

Ở khu tái định cư Vụng Than, cùng với gia đình ông Huỳnh Chớ, còn có 17 hộ khác cùng hoàn cảnh. Trước đây, cả 18 hộ đều sinh sống lênh đênh trên mặt nước đầm Cầu Hai. Mặc dù được Nhà nước hỗ trợ đưa các hộ lên bờ, bố trí chỗ ở, nhiều hộ vay mượn dựng được nhà ở khang trang, song do vướng mắc về quy hoạch, quyền sử dụng đất của các hộ dân chưa được xác lập đầy đủ trong thời gian dài.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết, sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, lãnh đạo địa phương đã đến tìm hiểu thực tế tại khu tái định cư Vụng Than. Nhìn thấy những khó khăn, mong ngóng của người dân, chính quyền xã mới đã chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan. Sau khi có sự thống nhất chủ trương từ Ban Thường vụ Đảng ủy xã và lấy ý kiến từ các phòng, ban của UBND xã Phú Lộc, chính quyền địa phương đã tổ chức cuộc họp liên ngành, rà soát cụ thể các hồ sơ liên quan, đồng thời tìm hiểu nguyện vọng, hướng dẫn của các chuyên gia cũng như Sở Nông nghiệp và Môi trường về thủ tục pháp lý... “Đảng và Nhà nước xác định luôn quan tâm đến quyền lợi chính đáng của người dân. Khi rà soát chúng tôi thấy chính quyền địa phương thời điểm đó đã thực hiện vận động người dân lên bờ, phía mặt trận cũng hỗ trợ mỗi hộ 10 triệu đồng. Đặt câu hỏi tại sao không giao đất? Từ đó, chúng tôi tìm giải pháp tháo gỡ trên tinh thần giải quyết vấn đề một cách thấu tình, đạt lý, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người dân nhưng cũng đảm bảo quy định Luật Đất đai 2024”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Quá trình các bước thực hiện trong gần 2 tháng, cán bộ xã thường xuyên về tận nhà người dân để trao đổi, hướng dẫn thủ tục. Ông Trần Hiến (sinh năm 1959) chia sẻ: “Gần 20 năm sống trên mảnh đất không có sổ đỏ đầy nỗi lo, lo cho mình một, lo cho con mười, tôi rất mừng là chính quyền địa phương nói được, làm được. Chính quyền hứa sẽ cố gắng giải quyết nguyện vọng cho bà con và họ đã tôn trọng lời hứa với dân”.

Gần dân để tháo gỡ khó khăn

Ngày ở khu tái định cư Vụng Than, chúng tôi chứng kiến những cái ôm thân mật, sự động viên của lãnh đạo địa phương dành cho người dân. Ông Nguyễn Văn Hiệp nói: “Những gì liên quan đến quyền lợi của bà con mà hợp pháp, địa phương sẽ cố gắng hết sức. Cùng với quyết tâm của chính quyền, bà con cũng nỗ lực để đồng hành xây dựng quê hương, tích cực tham gia phong trào "Ngày Chủ nhật xanh", xây dựng thôn xóm văn hóa. Có khó khăn gì, địa phương sẽ cùng bà con từng bước tháo gỡ”.

Theo lãnh đạo UBND xã Phú Lộc, vấn đề thủ tục đất đai khá phức tạp, có nhiều vướng mắc. Mọi quyết định, giải pháp phải trên cơ sở thượng tôn pháp luật, nhưng chính quyền địa phương 2 cấp là chính quyền phục vụ, phải chủ động tìm đến người dân để hướng dẫn, cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Khi tâm tư, nguyện vọng của người dân được giải quyết, họ luôn đồng lòng xây dựng quê hương.

Một trong những mục tiêu mà UBND xã Phú Lộc đã xác định là sẽ tiếp tục gần dân, sát dân để nắm bắt khó khăn, giải quyết thủ tục đất đai, nhà ở cho người dân. Ông Nguyễn Văn Hiệp cho biết, sắp tới, địa phương xây dựng kế hoạch “Ngày thứ Bảy hồng”. Địa phương sẽ tập trung rà soát, tạo các nhóm để hỗ trợ người dân. Trong ngày thứ Bảy hàng tuần sẽ bố trí cán bộ và các phương tiện, máy móc… để hỗ trợ người dân làm các thủ tục chuyển sổ đỏ sang sổ hồng với các hộ dân đủ điều kiện, hợp pháp. Chính quyền địa phương cũng định hướng và quyết tâm thực hiện từng bước, không chờ dân phản ảnh mới giúp mà phải hướng về người dân, giải quyết những vấn đề người dân “nóng ruột”, nhất là quyền sở hữu nhà, đất của mình.