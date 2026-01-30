Trao đổi, thảo luận tại hội nghị

Trong học kỳ I, ngành GD&ĐT TP. Huế tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện và bền vững. Nổi bật là kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT với 90/108 học sinh dự thi đạt giải, chiếm tỷ lệ 83,3%, cao hơn nhiều so với mặt bằng chung toàn quốc. Công tác quản lý, phát triển đội ngũ nhà giáo tiếp tục được quan tâm. Trong năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT đã tổ chức tuyển dụng 140 giáo viên; đồng thời thực hiện thuyên chuyển 56 viên chức, bảo đảm cân đối, ổn định đội ngũ. HĐND thành phố cũng thông qua nghị quyết về hợp đồng lao động theo Nghị định 111, tạo cơ sở pháp lý để bổ sung nhân sự cho các trường học.

Bên cạnh đó, thành phố đã khởi công xây dựng 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực A Lưới với tổng vốn đầu tư hơn 510 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, Sở GD&ĐT xếp thứ 2 trong khối các sở, ban, ngành của thành phố. Những kết quả này cho thấy nỗ lực của toàn ngành trong việc vừa giữ vững truyền thống, vừa đổi mới mạnh mẽ để hội nhập và phát triển, tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Huế trong top đầu cả nước.

Trong học kỳ 2, Sở GD&ĐT tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trọng tâm trước hết là quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và Thành ủy về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; tiếp tục rà soát, sắp xếp, hoàn thiện quy mô, mạng lưới trường lớp phù hợp với địa giới hành chính mới, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia.

Ngành cũng chú trọng đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; tăng cường phân cấp gắn với trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật và khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động giáo dục. Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp; thúc đẩy giáo dục STEM, năng lực số, ngoại ngữ, hướng nghiệp và phân luồng học sinh.