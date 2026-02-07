Cuộc gặp gỡ đầu năm của mỹ thuật Cố đô

Con giáp "Bính Ngọ" được khai thác dưới nhiều góc nhìn và tạo hình

Triển lãm diễn ra trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, khi Huế bắt đầu chuyển mình sang xuân, mang theo nhiều cảm hứng sáng tác và kỳ vọng mới.

Triển lãm “Mừng Xuân và con giáp Bính Ngọ 2026” mang đến 65 tác phẩm hội họa và điêu khắc của 65 tác giả trong và ngoài Hội. Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu phong phú như sơn dầu, sơn mài, acrylic, pastel, lụa, giấy dó, màu nước, chất liệu tổng hợp, vải, kim loại, gốm, hoa lá ép… Bên cạnh những tác giả đã gắn bó lâu năm với các hoạt động của Hội, triển lãm còn có sự tham gia của nhiều gương mặt mới, thuộc nhiều độ tuổi và lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, cho thấy sự lan tỏa và kết nối rộng mở của cộng đồng mỹ thuật Huế.

Thông qua chủ đề triển lãm, các nghệ sĩ đã gửi gắm những cảm xúc, suy tư và quan niệm thẩm mỹ về con người, thiên nhiên và đời sống đương đại. Hình tượng con ngựa, biểu trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ, tinh thần tự do và khát vọng vươn lên, được khai thác dưới nhiều góc nhìn tạo hình, khi khỏe khoắn, hùng tráng, khi trữ tình, sâu lắng. Sự phong phú trong cách tiếp cận và ngôn ngữ biểu đạt đã tạo nên một không gian trưng bày hài hòa, giàu sắc xuân và giàu giá trị nghệ thuật.

Không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa – nghệ thuật của Huế trong dịp Tết cổ truyền, triển lãm còn thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp và vai trò đồng hành của giới mỹ thuật trong sự phát triển văn hóa của địa phương.

Triển lãm kéo dài đến 27/2.