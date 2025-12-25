Góp vốn yêu thương, tạo sinh kế bền vững

Chi hội phụ nữ TDP Đông Phú tạo việc làm cho người già bằng nghề đan lưới

Tạo sinh kế từ nghề đan lưới

Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố (TDP) Đông Phú là một trong những điểm sáng tiêu biểu trong công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo tại phường Phong Dinh. Xuất phát từ đặc thù địa phương có nghề đan lưới truyền thống ở làng Vân Trình, những năm gần đây, chi hội đã tích cực vận động hội viên tham gia gia công lưới cá, từng bước hình thành mạng lưới sản xuất gắn với đầu ra ổn định.

Hiện nay, trên địa bàn TDP Đông Phú có 9 đại lý thu mua, hỗ trợ sản phẩm gia công lưới cá, tạo việc làm thường xuyên cho gần 1.000 lao động địa phương. Đáng nói, mô hình này phù hợp với nhiều phụ nữ trung niên, người già, lao động nhàn rỗi. Công việc không đòi hỏi nguồn vốn lớn, có thể làm tại nhà, thời gian linh hoạt, giúp người dân vừa có thêm thu nhập cho gia đình.

Nghề đan lát đệm bàng ở Phong Dinh đem lại thu nhập ổn định cho chị em phụ nữ

Chị Nguyễn Thị Hiền, Tổ phó tổ tiết kiệm vay vốn tín dụng, chủ đại lý thu mua sản phẩm lưới cá tại TDP Đông Phú cho biết, sinh ra và lớn lên ở làng Vân Trình nên chị hiểu rõ ý nghĩa, giá trị kinh tế của nghề đan lưới cá truyền thống. Vì vậy, sau khi lập gia đình, chị mở đại lý thu mua sản phẩm gia công lưới cá tại địa phương. Từ sự tích góp vốn liếng và không ngừng tìm kiếm mở rộng thị trường, gia đình chị đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho gần 200 hộ gia đình, với hơn 300 lao động tranh thủ làm việc lúc nhàn rỗi trong ngày. Bình quân mỗi người có thu nhập từ 100 - 200 ngàn đồng/ngày. Mức thu nhập không cao nhưng đều đặn, ổn định, góp phần cải thiện đời sống, nhất là với những hộ gia đình còn khó khăn, thiếu đất sản xuất và không có điều kiện đi làm ăn xa.

Hiện mỗi tháng, đại lý thu mua sản phẩm lưới cá của chị Hiền đạt doanh thu gần 1 tỷ đồng. Thị trường tiêu thụ không chỉ ở TP. Đà Nẵng, Đông Hà, Quảng Bình cũ (nay là Quảng Trị)..., mà còn mở rộng sang nước bạn Lào, Thái Lan.

Đại lý thu mua lưới cá của chị Nguyễn Thị Hiền tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương

Đại lý của chị Hiền và các đại lý thu mua sản phẩm lưới cá ở TDP Đông Phú phần lớn do chị em phụ nữ làm chủ, quản lý. Các đại lý này chính là cầu nối, vừa tạo việc làm có thu nhập ổn định, vừa góp phần khôi phục, duy trì nghề truyền thống, tạo sự gắn kết trong cộng đồng. Các hội viên phụ nữ trong TDP Đông Phú không chỉ là người lao động mà còn là cầu nối giữa các đại lý với các hộ gia đình, góp phần tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình trước đây thuộc diện khó khăn nay đã có thêm nguồn thu ổn định, từng bước vươn lên, hạn chế tình trạng lao động rời địa phương đi làm ăn xa.

Ông Trần Văn Nguyên, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phong Dinh nhận định, Chi hội Phụ nữ TDP Đông Phú đã khéo léo tận dụng lợi thế nghề truyền thống, biến “việc làm nhỏ” thành sinh kế bền vững, đúng với tinh thần giảm nghèo tại chỗ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Các chi hội phụ nữ phường Phong Dinh giới thiệu nghề may cho lao động ở địa phương

Góp vốn yêu thương

Nếu Chi hội Phụ nữ TDP Đông Phú thành công với mô hình tạo việc làm gắn với nghề truyền thống thì tại các chi hội phụ nữ ở TDP Nhất Phong, Chính An, Vĩnh An… hình thành mô hình câu lạc bộ (CLB) phụ nữ góp vốn tạo dấu ấn bằng cách làm giản dị nhưng mang ý nghĩa nhân văn và đem lại hiệu quả tích cực.

Gần 10 năm nay, phần lớn hội viên trong các CLB này tự nguyện góp quỹ với mức bình quân khoảng 1 triệu đồng/người, chia làm 2 đợt trong năm. Số tiền không lớn với mỗi cá nhân nhưng khi cộng lại đã hình thành nguồn quỹ đáng kể để hỗ trợ hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với nguồn vốn lãi suất thấp, xoay vòng phát triển kinh tế gia đình. Việc cho vay thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tập trung vào các nhu cầu thiết thực, như chăn nuôi nhỏ lẻ, buôn bán, dịch vụ, trồng trọt...

Chị Lê Thị Gái, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ TDP Nhất Phong chia sẻ, hiện CLB phụ nữ góp vốn có 28 thành viên, xây dựng nguồn quỹ lũy kế đến nay đạt 120 triệu đồng. Nguồn quỹ này được người dân địa phương gọi là “Vốn yêu thương”.

Chăn nuôi gà tạo thu nhập ổn định cho phụ nữ phường Phong Dinh

Điều đáng trân trọng là “Vốn yêu thương” hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện của chị em phụ nữ. Thông qua nguồn quỹ của CLB phụ nữ, nhiều hội viên nghèo đã có điều kiện đầu tư chăn nuôi, buôn bán nhỏ, từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống. Điển hình như gia đình chị Lê Hoài Thu được hỗ trợ vốn từ CLB phụ nữ kết hợp với nguồn vốn tín dụng chính sách qua kênh phụ nữ để mở dịch vụ kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp; chị Nguyễn Thị Huế đầu tư mô hình chế biến dầu tràm mang thương hiệu Trần Hiền tại xã Phong Chương cũ nay là phường Phong Dinh.

Các mô hình phát triển sản xuất của chị em phụ nữ tại các TDP Nhất Phong, Chính An, Vĩnh An… cho thấy, bên cạnh giá trị vật chất, mô hình CLB góp vốn còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là sự sẻ chia, niềm tin và trách nhiệm giữa các hội viên, giúp phụ nữ chủ động trong phát triển kinh tế. Mỗi đồng vốn không chỉ là sự hỗ trợ tài chính mà còn là động lực để chị em nỗ lực vươn lên, vượt qua những rào cản, khó khăn trong cuộc sống.

Cơ sở sản xuất chế biến tinh dầu tràm của gia đình chị Nguyễn Thị Huế

Theo chị Lê Thị Lành, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phong Dinh, hiện nay ở Phong Dinh không chỉ dừng lại ở những mô hình tiêu biểu nêu trên mà hầu hết các chi hội phụ nữ đều có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế từng vùng, khu vực. Mỗi chi hội là một “cánh tay nối dài” hỗ trợ hội viên, người nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống. “Các mô hình kinh tế của phụ nữ Phong Dinh là minh chứng cho cách làm thực tế, hiệu quả giảm nghèo từ cơ sở. Đây cũng là hướng đi cần tiếp tục được quan tâm, nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong thời gian tới”, chị Lê Thị Lành nhấn mạnh.