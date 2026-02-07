Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải trao bản sao Quốc thư cho Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải trao bản sao Quốc thư của Chủ tịch nước Lương Cường cho ông Mathieu Carmona, Phó Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp.

Bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Trịnh Đức Hải trân trọng cảm ơn Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp đã dành sự đón tiếp trọng thị và cử chỉ ngoại giao đầy thiện chí khi tiếp nhận bản sao Quốc thư ngay trong ngày đầu tiên Đại sứ có mặt tại Paris.

Đánh giá về quan hệ song phương, Đại sứ Trịnh Đức Hải vui mừng nhận thấy quan hệ Việt-Pháp đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, nhất là từ khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Đại sứ điểm lại những dấu mốc lịch sử với các chuyến thăm cấp cao quan trọng như chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (10/2024), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (6/2025) và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (5/2025).

Trên nền tảng vững chắc đó, Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để góp phần đưa quan hệ Việt-Pháp phát triển thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thay mặt Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp, Phó Cục trưởng Cục Lễ tân Mathieu Carmona nhiệt liệt hoan nghênh Đại sứ Trịnh Đức Hải đến Paris nhận nhiệm vụ. Ông bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm lâu năm trong ngành ngoại giao, Đại sứ Trịnh Đức Hải sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh được giao, đóng góp tích cực cho việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Pháp.

Ông Mathieu Carmona khẳng định Cục Lễ tân, Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Đại sứ Trịnh Đức Hải cùng Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp hoạt động hiệu quả hơn nữa, đưa quan hệ Việt Nam-Pháp phát triển ngày càng sâu rộng và bền chặt.

https://nhandan.vn/dai-su-viet-nam-tai-phap-trinh-duc-hai-trao-ban-sao-quoc-thu-cho-bo-chau-au-va-ngoai-giao-phap-post941754.html