Tăng cường chia sẻ, hợp tác về tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản

Đoàn cán bộ Tuyên giáo - Dân vận, Báo chí - Xuất bản TP. Hồ Chí Minh với các cơ quan, đơn vị TP. Huế

Tham dự buổi làm việc, về phía TP. Hồ Chí Minh có đồng chí Dương Anh Đức, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; về phía TP. Huế có đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Cùng tham dự có lãnh đạo, đại diện các cơ quan tuyên giáo, dân vận, nội chính, báo chí, Hội Nhà báo, các cơ quan Trung ương, sở, ban, ngành, địa phương của hai thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Khánh Hùng cho biết, thời gian qua, TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. 7 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước ước đạt 8.638 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện đạt hơn 21.285 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với khoảng 5,1 triệu lượt khách, tăng 26,9%; doanh thu đạt hơn 12.088 tỷ đồng. Thành phố đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng mới.

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng đánh giá cao việc hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo, dân vận, báo chí - xuất bản và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đây là dịp để thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau giữa TP. Huế và TP. Hồ Chí Minh.

Tặng quà các hộ khó khăn trên địa bàn

Đồng chí mong muốn thời gian tới, mối quan hệ phối hợp giữa hai địa phương tiếp tục được củng cố, đi vào chiều sâu, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền, dân vận, đổi mới hoạt động báo chí, xuất bản và chuyển đổi số. Thành phố Huế mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhiều hơn từ TP. Hồ Chí Minh, qua đó cùng nâng cao hiệu quả công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Dương Anh Đức cho biết, đây là hoạt động thường niên của TP. Hồ Chí Minh nhằm kết nối các cơ quan tuyên giáo, dân vận, báo chí và các địa phương; qua đó lan tỏa nghĩa tình, chia sẻ khó khăn và tăng cường sự gắn bó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Năm nay, đoàn công tác lựa chọn TP. Huế là điểm đến, thể hiện tình cảm và sự tri ân đối với chính quyền, nhân dân Huế đã có nhiều hoạt động hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh trước đây. Đồng chí nhấn mạnh, truyền thống nghĩa tình, sẻ chia của TP. Hồ Chí Minh luôn được gìn giữ và phát huy; mỗi chuyến đi về các địa phương cũng là dịp để các thành viên trong đoàn hiểu hơn về địa phương, từ đó tăng cường kết nối, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau.

Đoàn cán bộ Tuyên giáo - Dân vận, Báo chí - Xuất bản thành phố Hồ Chí Minh tặng hai tủ sách đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế và Trường THCS Huyền Trân, phường An Cựu.

Theo đồng chí Dương Anh Đức, mối quan hệ giữa Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh được vun đắp qua nhiều năm và tiếp tục được gìn giữ, phát huy. Các thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành cùng nhau trong quá trình phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thành phố Huế trong khả năng của mình; đồng thời các cơ quan báo chí trong đoàn sẽ góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về Huế, con người và đời sống người dân Huế đến với công chúng cả nước.

Tại chương trình, đoàn công tác trao 100 suất quà với tổng kinh phí 160 triệu đồng cho học sinh nghèo, gia đình chính sách và gia đình khó khăn trên địa bàn TP. Huế. Trong đó, 40 suất dành cho học sinh nghèo, mỗi suất 1 triệu đồng; 30 suất dành cho gia đình chính sách và 30 suất dành cho gia đình khó khăn, mỗi suất 2 triệu đồng. Đoàn trao 100 áo ấm kèm các suất quà; đồng thời trao thêm 100 áo ấm cho học sinh trên địa bàn và 2 tủ sách cho Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế và Trường THCS Huyền Trân, phường An Cựu.