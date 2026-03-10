Pháp ghi nhận sự hiện diện và đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam

Đại sứ Trịnh Đức Hải làm việc với lãnh đạo FPT.

Đón tiếp đoàn có ông Đặng Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Software phụ trách thị trường châu Âu và Trung Đông; ông Christophe Schwanengel, CEO của FPT Pháp; và ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc điều hành FPT Pháp.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Pháp hiện đang phát triển sâu rộng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Pháp là quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu (EU) thiết lập khuôn khổ quan hệ này với Việt Nam, với hợp tác trải rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân.

Lãnh đạo Việt Nam từng nhắc tới “mối lương duyên lịch sử” giữa hai dân tộc trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 5/2025, thể hiện nền tảng lịch sử và sự gắn bó đặc biệt giữa hai nước. Trong tổng thể quan hệ đó, cộng đồng doanh nghiệp hai nước được đánh giá là lực lượng quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và công nghệ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đặng Trần Phương cho biết, FPT coi Pháp là một trong những thị trường chiến lược tại châu Âu. Sau gần 2 thập kỷ hoạt động kể từ khi mở văn phòng đầu tiên năm 2008, FPT đã xây dựng nền tảng phát triển ổn định tại thị trường này, với các văn phòng tại Paris, Lyon, Toulouse và Marseille, đồng thời hợp tác với nhiều tập đoàn lớn của Pháp như Airbus, Air France và Quadient.

Theo lãnh đạo FPT, năm 2023, tập đoàn này đã lọt vào Top 100 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu tại Pháp. Năm 2025, FPT cũng là doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam được Tổng thống Macron mời tham dự Hội nghị doanh nghiệp cấp cao Choose France Summit. Đây được xem là sự ghi nhận đối với sự hiện diện và đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Pháp.

Trong thời gian tới, FPT tại Pháp sẽ tiếp tục triển khai các dự án đã ký với các đối tác lớn, đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng tuyển dụng nhân sự công nghệ tại địa phương. Mục tiêu là xây dựng FPT tại Pháp trở thành một doanh nghiệp công nghệ có vị thế tại thị trường sở tại, với sự tham gia ngày càng nhiều của các chuyên gia và nhân tài công nghệ người Pháp, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 50% trong những năm tới.

Lãnh đạo FPT cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp trong việc kết nối doanh nghiệp với các đối tác sở tại và hỗ trợ FPT phát triển tại thị trường Pháp.

Theo ông, chuyến thăm và làm việc của Đại sứ cùng phái đoàn lần này có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm và đồng hành của các cơ quan đại diện Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài.

