TP. Huế tăng cường hợp tác với các đối tác Đan Mạch

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn tặng quà lưu niệm cho ông Lasse Pedersen Hjortshøj.



Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn chào mừng Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Huế; đồng thời khẳng định, thành phố luôn coi trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị với Đại sứ quán Đan Mạch và các đối tác, doanh nghiệp Đan Mạch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả. Năm 2026 đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, là dịp để Huế tiếp tục củng cố, mở rộng hợp tác với các đối tác Đan Mạch, nhất là trong những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Đan Mạch hiện là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của Huế. Các dự án đầu tư của Đan Mạch đã có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương. Đối với Công ty Carlsberg Việt Nam, lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự đồng hành của doanh nghiệp trong quá trình phát triển của địa phương và mong muốn Carlsberg Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Huế với các đối tác Đan Mạch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn đề nghị Đại sứ quán Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ kết nối Huế với các đối tác, doanh nghiệp Đan Mạch; thúc đẩy hợp tác đầu tư, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Thành phố cũng mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, qua đó quảng bá hình ảnh Huế, nâng cao sự hiểu biết và thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Huế và các đối tác Đan Mạch sẽ tiếp tục được củng cố, mở rộng, mang lại những kết quả thiết thực, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Ông Lasse Pedersen Hjortshøj cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố Huế; đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Đan Mạch và Huế thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là những định hướng quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, tăng cường kết nối và thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch, ông Lasse Pedersen Hjortshøj mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác, doanh nghiệp Đan Mạch với Huế, nhất là trong thương mại, đầu tư, phát triển xanh và bền vững. Ông mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để Carlsberg Việt Nam và các doanh nghiệp Đan Mạch hoạt động hiệu quả tại địa phương.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, tăng cường kết nối và thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, mở rộng quan hệ thương mại, đầu tư và hợp tác phát triển; qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Huế và các đối tác Đan Mạch ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.