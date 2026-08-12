Tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ giữa Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh và các tỉnh Nam Trung Lào

Lãnh đạo các trường thăm lớp Trung cấp Lý luận chính trị nước bạn Lào đang học tập tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Khẳng định chất lượng của trung tâm đào tạo đạt chuẩn

TS. Trần Nhật, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh cho biết, với vị thế là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị uy tín đã được công nhận đạt chuẩn mức 1, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng và quy mô giảng dạy. Mỗi năm, trường tổ chức hàng chục khóa học Trung cấp Lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, ngạch công chức và chức danh cho hàng nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị địa phương.

Song song với nhiệm vụ đào tạo trong nước, thực hiện Kế hoạch số 139-KH/TU của Ban TVTU Thừa Thiên Huế (nay là Thành ủy Huế) giai đoạn 2023-2026, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh công tác ngoại giao, chiêu sinh và tổ chức đào tạo cán bộ cho các địa phương nước bạn Lào.

Đến nay, nhà trường đã và đang triển khai 6 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 309 học viên Lào. Trong đó, bao gồm 3 lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý thời lượng 1 tháng (180 học viên) và 3 lớp Trung cấp Lý luận chính trị (129 học viên). Riêng hệ Trung cấp, đã có 2 lớp hoàn thành chương trình và tốt nghiệp với 99 học viên; 1 lớp hiện đang học tập trung (30 học viên) theo đúng Quy chế công tác trường chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành.

Điểm nổi bật trong công tác đào tạo cán bộ Lào tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh là việc chủ động đổi mới phương pháp truyền thụ. Nhà trường áp dụng hiệu quả phương châm giảng dạy "đồng giảng, đồng kiến tạo" - gia tăng tương tác, khuyến khích học viên trao đổi thực tiễn công tác tại địa phương thay vì tiếp thu lý thuyết thuần túy.

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã hỗ trợ đào tạo cho các tỉnh Nam Trung Lào nhiều lớp bồi dưỡng cán bộ.

Đánh giá về chất lượng sau đào tạo, nhà trường thường xuyên tổ chức khảo sát định kỳ lấy ý kiến từ 3 phía: Cơ quan sử dụng cán bộ, người học và giảng viên trực tiếp giảng dạy. Kết quả cho thấy, chương trình đào tạo mang tính ứng dụng rất cao. Cán bộ Lào sau khi hoàn thành khóa học trở về nước đã phát huy tốt năng lực quản lý, điều hành, xử lý hiệu quả công việc thực tế tại địa phương. Nhiều đồng chí qua quá trình công tác đã khẳng định được uy tín, năng lực và được tin tưởng đề bạt vào các vị trí lãnh đạo cao hơn trong bộ máy chính quyền các tỉnh Nam Trung Lào.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Trường Chính trị - Hành chính các tỉnh Salavan, Sekong, Champasak và Savannakhet đánh giá rất cao mô hình đào tạo thực tiễn của TP. Huế. Lãnh đạo các trường đối tác khẳng định, việc thắt chặt phối hợp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng giáo án phù hợp với học viên quốc tế, quản lý lớp học và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chính là "chìa khóa" then chốt giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Nam Trung Lào trong giai đoạn mới.

Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

Đồng chí Hoàng Đăng Khoa, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh nhấn mạnh: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược. Mối quan hệ thủy chung, trong sáng ấy được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Trong tổng thể mối quan hệ đặc biệt đó, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Mỗi cán bộ được đào tạo bài bản, mỗi kinh nghiệm thực tiễn được sẻ chia không chỉ góp phần phát triển từng địa phương mà còn tiếp tục trao truyền tình hữu nghị Việt - Lào bền vững qua các thế hệ.

Lãnh đạo Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh trao quà đến lãnh đạo 4 trường thuộc Nam Trung Lào.

"Buổi trao đổi hôm nay là dịp quý báu để các nhà trường cùng chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức, quản lý đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy; xây dựng đội ngũ giảng viên; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và ứng dụng công nghệ. Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh sẵn sàng chia sẻ những kết quả và vấn đề thực tiễn đang được quan tâm, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa các nhà trường ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả", đồng chí Hoàng Đăng Khoa khẳng định.

Sự thành công của các chương trình đào tạo cán bộ cho các tỉnh Nam Trung Lào không chỉ khẳng định năng lực, uy tín chuyên môn của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh mà còn tiếp tục thắt chặt sợi dây liên kết hữu nghị, góp phần làm cho tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.