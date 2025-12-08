Thành phố Cergy hỗ trợ Huế 25.000 Euro khắc phục hậu quả thiên tai

Tiếp nhận 25.000 EURO hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp Huế khắc phục hậu quả thiên tai

Tại buổi làm việc, ông Moussa Diarra cảm ơn sự đón tiếp thân tình của lãnh đạo TP. Huế và cho biết ông ấn tượng trước vẻ đẹp cổ kính, thanh bình của Cố đô. Chia sẻ với những thiệt hại do mưa lũ vừa qua gây ra, ông khẳng định Cergy luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ Huế. Nhân dịp này, đoàn đã trao tặng 25.000 Euro hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp Huế khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Moussa Diarra đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Huế và Cergy thời gian qua, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và nghề thủ công truyền thống. Những chương trình giao lưu này đã tạo nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác sâu rộng hơn. Ông bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác du lịch, coi đây là cầu nối quan trọng trong bối cảnh Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời nhấn mạnh Cergy kỳ vọng phát triển quan hệ đôi bên theo hướng lâu dài và bền vững.

Lãnh đạo thành phố Huế chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của thành phố Cergy đối với Huế trong lúc khó khăn. Ông khẳng định khoản hỗ trợ là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai địa phương, đồng thời thể hiện tình cảm gắn bó giữa Nhân dân Huế và Nhân dân Cergy.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết Huế luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác thực chất với Cergy trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh như văn hóa, du lịch, giáo dục, quy hoạch đô thị và chuyển đổi sinh thái. Thành phố sẵn sàng phối hợp triển khai các chương trình xúc tiến du lịch, quảng bá điểm đến, tổ chức đoàn khảo sát và kết nối doanh nghiệp lữ hành nhằm mở rộng thị trường khách du lịch hai chiều.

Lãnh đạo TP. Huế cũng đề xuất hai bên xây dựng kế hoạch hành động chi tiết để triển khai các dự án hợp tác có tính khả thi, phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi địa phương. Đồng thời mong muốn tăng cường quảng bá hình ảnh Huế và Cergy thông qua các sự kiện giao lưu, hoạt động xúc tiến chung, chương trình khảo sát trải nghiệm nhằm thúc đẩy trao đổi du khách và doanh nghiệp.

Cuộc gặp kết thúc trong không khí hữu nghị, tiếp tục khẳng định quyết tâm của Huế và Cergy trong việc mở rộng quan hệ hợp tác, đóng góp vào sự phát triển bền vững của hai địa phương cũng như tình hữu nghị Việt Nam - Pháp.