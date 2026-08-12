Viết tiếp chương hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand (1975-2025), tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28/11/2025. (Ảnh: TTXVN)

Đánh dấu lần đầu tiên một đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam thăm New Zealand, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang tầm vóc quan trọng với lịch sử hai nước. Đây là cơ hội vàng để các nhà lãnh đạo hai nước cùng nhìn lại hành trình đồng hành, hợp tác bền bỉ trong hơn nửa thế kỷ qua, tiếp tục trao đổi phương hướng triển khai cụ thể các nội hàm của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand và viết tiếp chương mới của quan hệ song phương, đưa mối quan hệ vươn lên tầm cao mới, có chiều sâu chiến lược hơn nữa.

Đây cũng là chuyến thăm New Zealand đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Điều này khẳng định vững chắc Việt Nam coi trọng cao độ thúc đẩy quan hệ với New Zealand - đối tác ở khu vực Nam Thái Bình Dương thân thiện, tin cậy và giàu tiềm năng hợp tác, đồng thời góp phần thắt chặt quan hệ giữa cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo New Zealand. Sự bền vững, vượt qua thử thách thời gian của mối quan hệ Việt Nam-New Zealand chính là hành trang vững chắc, tiếp thêm động lực mạnh mẽ để Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Việt Nam và New Zealand tuy cách xa về địa lý nhưng là những đối tác, bạn bè chân thành, gần gũi, cùng yêu chuộng hòa bình và coi trọng sự phát triển bền vững. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975. Hạt giống hữu nghị được gieo trồng từ hơn 50 năm trước nay đã trở thành cây xanh vươn cao.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, hai nước đã tiến những bước dài trên hành trình hợp tác, hữu nghị tốt đẹp, nổi bật là việc nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025, năm đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tin cậy chính trị giữa Việt Nam và New Zealand không ngừng được củng cố thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên.

Hai bên hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), ASEAN, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)…

Hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand ghi nhận những bước phát triển mạnh mẽ. Là hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao, hai bên gặt hái nhiều thành quả trong hợp tác thương mại, đầu tư song phương. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của New Zealand. Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước có tính bổ sung cao, hàng hóa xuất khẩu cơ bản không cạnh tranh trực tiếp.

Năm 2025, kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt 1,5 tỷ USD, tăng 15,8% so với mức cùng kỳ năm 2024. Hai bên đang tích cực thúc đẩy năm trụ cột của Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030, hướng tới mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại cán mốc 3 tỷ USD. Về đầu tư, tính đến ngày 30/6/2026, New Zealand có 61 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 191 triệu USD. Việt Nam đầu tư sang New Zealand 13 dự án, với tổng vốn 44,5 triệu USD.

New Zealand là một trong những đối tác phát triển cung cấp ODA hàng đầu cho Việt Nam, chủ yếu thông qua các chương trình chuyển giao tri thức, đào tạo nâng cao năng lực, phát triển hạ tầng giao thông, quản lý thiên tai. New Zealand dành cho Việt Nam nguồn ODA ổn định và tăng dần theo từng năm, trung bình khoảng 16 triệu USD trong 4-5 năm. Các dự án ODA của New Zealand mang lại ý nghĩa thiết thực, đạt hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Giáo dục là một điểm sáng nổi bật trong quan hệ song phương, với khoảng 2.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại New Zealand, đứng thứ 5 về tỷ lệ sinh viên quốc tế tại New Zealand. New Zealand cũng hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho cán bộ nguồn của Việt Nam từ rất sớm. Các chương trình học bổng của New Zealand đã góp phần tích cực giúp nhiều thế hệ cán bộ Việt Nam nâng cao năng lực, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển và hội nhập của đất nước. Bên cạnh đó, quan hệ hai nước trong các lĩnh vực như an ninh-quốc phòng, nông nghiệp, giao thông-vận tải… cũng được quan tâm thúc đẩy và gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp.

Việt Nam và New Zealand cùng là những thành viên tích cực của nhiều tổ chức, diễn đàn khu vực, quốc tế quan trọng; đồng thời ủng hộ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ trong thực thi CPTPP, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). New Zealand là Đối tác chiến lược toàn diện của ASEAN, coi Đông Nam Á là ưu tiên trong triển khai chính sách khu vực, trong đó Việt Nam được coi là đối tác quan trọng hàng đầu. Gần đây, New Zealand ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam làm Thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam, trong đó coi trọng quan hệ với New Zealand và khu vực Nam Thái Bình Dương.

Chuyến thăm cũng lan tỏa thông điệp mạnh mẽ rằng, trên con đường tiếp tục đổi mới và bứt phá, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ toàn diện, sâu rộng từ bạn bè quốc tế, nhất là từ các Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có New Zealand.

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