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ClockThứ Sáu, 26/06/2026 14:58

Thông qua kế hoạch lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính

HNN.VN - Sáng 26/6, Đảng ủy phường Phong Phú tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 8 (mở rộng), đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Lấy mẫu, số hóa thông tin 1.456 hài cốt liệt sĩ Tăng tốc “Chiến dịch 500 ngày đêm”, giải mã ADN cho hơn 7.000 phần mộ liệt sĩBan Chỉ đạo 515 thành phố khảo sát mộ liệt sĩ phục vụ giám định ADNCử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh trước kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố

 Hội nghị thống nhất kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn để giám định ADN

Một trong những nội dung được hội nghị thống nhất là kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để phục vụ giám định ADN. Đây là bước quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa.

Hội nghị cũng cho ý kiến đối với đề án sáp nhập các tổ dân phố; sắp xếp, thành lập mới các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường sau sáp nhập và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, Thành ủy Huế.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của phường đạt nhiều kết quả tích cực. Vụ đông xuân gieo sạ hơn 1.024 ha lúa, đạt 99,44% kế hoạch; năng suất bình quân hơn 69 tạ/ha, vượt chỉ tiêu đề ra; thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 8,2 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường. Tính đến đầu tháng 6 đã kết nạp 11 đảng viên mới, đạt gần 69% kế hoạch năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Hồng Anh đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; triển khai hiệu quả việc sắp xếp tổ dân phố, kiện toàn tổ chức đảng sau sáp nhập và cụ thể hóa các nhiệm vụ theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả", phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Song Minh
 Từ khóa:
Phong Phúlấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩchưa xác định danh tínhNhiệm vụ 6 tháng
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