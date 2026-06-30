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Phong Phú sắp xếp từ 25 tổ dân phố thành 10 tổ dân phố mới

HNN.VN - Chiều 1/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Phú tổ chức lễ công bố Nghị quyết về sắp xếp tổ dân phố (TDP) và các quyết định về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ tại các TDP sau sắp xếp.

Đề xuất tăng phụ cấp cho cán bộ thôn, tổ dân phố sau sắp xếpNgười dân đồng thuận với chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phốTinh gọn thôn, tổ dân phố gắn với giữ gìn bản sắc cộng đồng

 Trao các quyết định bí thư chi bộ các tổ dân phố sau sắp xếp

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường đã công bố Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của HĐND phường khóa II, kỳ họp thứ 2 về việc sắp xếp 25 TDP hiện có thành 10 TDP.  Sau sắp xếp, các TDP gồm: Điền Hương, Thanh Hương, Vĩnh Xương, Kế Môn, Điền Lộc 1, Điền Lộc 2, Mỹ Hội, Điền Hòa 1, Điền Hòa 2 và Thế Mỹ; trong đó giữ nguyên TDP và Chi bộ Vĩnh Xương.

Cùng với việc sắp xếp đơn vị dân cư, phường Phong Phú cũng công bố quyết định kết thúc hoạt động của 24 chi bộ TDP cũ, thành lập mới 9 chi bộ TDP phù hợp với mô hình tổ chức sau sắp xếp; đồng thời trao các quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, cùng các chức danh tổ trưởng và trưởng ban công tác Mặt trận tại các TDP.

Đồng chí Phan Hồng Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh, việc sắp xếp TDP và kiện toàn tổ chức đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời đề nghị các chi bộ, TDP và đội ngũ cán bộ vừa được giao nhiệm vụ nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bám sát cơ sở, góp phần phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn và tạo nền tảng để phường Phong Phú phát triển ổn định trong giai đoạn mới.

Song Minh
 Từ khóa:
Phong PhúSắp xếptổ dân phốchi bộmặt trậndân cư
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