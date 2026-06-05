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ClockThứ Sáu, 05/06/2026 10:48

Phong Phú: Ra mắt mô hình sinh kế IMO và hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế

HNN.VN - Sáng 5/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Phong Phú tổ chức chương trình ra mắt mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ bằng vi sinh vật bản địa (IMO) và hỗ trợ phát triển sinh kế cho hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Phường Phong Phú phối hợp với SCAVI Huế tuyển dụng, đào tạo 1.500 lao động Khảo sát, đánh giá hoạt động hành chính công tại phường Phong Phú

Ra mắt mô hình sinh kế IMO do phụ nữ phường Phong Phú đảm trách

Đây là mô hình góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với công tác giảm nghèo bền vững tại phường Phong Phú.

Tại chương trình, Hội LHPN phường công bố quyết định thành lập và ra mắt mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp sử dụng vi sinh vật bản địa (IMO) với 23 thành viên tham gia thuộc các tổ dân phố 1 Kế Môn, 2 Kế Môn và Vĩnh Xương. Mô hình hướng đến việc nâng cao nhận thức của hội viên và người dân trong phân loại rác tại nguồn, tận dụng nguồn rác hữu cơ từ sinh hoạt hằng ngày để tạo phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xây dựng thói quen sống xanh trong cộng đồng dân cư.

Dịp này, Hội LHPN phường hỗ trợ 14 hộ gia đình hội viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt năm 2025 tham gia mô hình trồng hoa phát triển kinh tế hộ gia đình với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đánh giá cao những hoạt động thiết thực của Hội LHPN phường trong công tác bảo vệ môi trường và hỗ trợ sinh kế cho hội viên. Đồng thời nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, đồng hành cùng các hộ dân gặp khó khăn, đặc biệt là những hộ bị thiệt hại do thiên tai, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Song Minh
 Từ khóa:
phong phúmô hìnhsinh kếphụ nữđảm trách
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