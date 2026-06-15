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ClockThứ Ba, 16/06/2026 11:41

Lấy mẫu, số hóa thông tin 1.456 hài cốt liệt sĩ

HNN.VN - Ngày 16/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố (BCĐ 515 thành phố) phối hợp với phường An Cựu tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Rút kinh nghiệm công tác lấy mẫu ADN để triển khai đại trà tại thành phố HuếBan Chỉ đạo 515 thành phố khảo sát mộ liệt sĩ phục vụ giám định ADNThủ tướng: Quy tập hài cốt, xác minh danh tính liệt sĩ "khó mấy cũng phải làm và làm bằng cả trái tim"Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ 515 thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành dâng hoa, dâng hương lên các anh hùng liệt sĩ  

Đây là hoạt động thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2027).

Trước khi triển khai lấy mẫu, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ 515 thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo phường An Cựu và Nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; dành phút mặc niệm và thắp hương tại các phần mộ để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế hiện có hàng ngàn phần mộ liệt sĩ, trong đó còn 1.456 phần mộ chưa xác định được danh tính. Các lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với toàn bộ 1.456 phần mộ để phục vụ công tác giám định ADN.

Toàn bộ quá trình từ chuẩn bị hồ sơ, xác định vị trí mộ, khai quật, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh, cập nhật dữ liệu số hóa, bảo quản, vận chuyển đến bàn giao mẫu được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ, chính xác và thống nhất. Sau khi hoàn thành, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng, giữ gìn sự tôn nghiêm tại nghĩa trang.

Đợt này, toàn thành phố đang còn 39 nghĩa trang liệt sĩ của 20 xã, phường với 7.093 phần mộ liệt sĩ cần được lấy mẫu để giám định ADN 

Các địa phương toàn thành phố Huế đang triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, nhằm đẩy nhanh quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đợt cao điểm được triển khai từ nay đến hết ngày 25/7/2026, trong đó thời gian thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tập trung diễn ra từ ngày 9/7 đến ngày 11/7 trên phạm vi toàn thành phố. Đối tượng được thu nhận mẫu là thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, ưu tiên những người có quan hệ huyết thống gần nhất theo dòng mẹ nhằm bảo đảm độ chính xác trong giám định ADN.

Hiện, toàn thành phố đang còn 39 nghĩa trang liệt sĩ của 20 xã, phường với 7.093 phần mộ liệt sĩ cần được lấy mẫu để giám định ADN.

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