Phong Phú lấy mẫu ADN 43 phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính

Tổ chức lấy mẫu để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Trước khi tiến hành lấy mẫu, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ Điền Hương hiện có 43 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong đợt này, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu đối với toàn bộ các phần mộ. Quá trình lấy mẫu được thực hiện nghiêm theo quy trình kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm tính khoa học, chính xác và sự tôn nghiêm, từ xác định vị trí phần mộ, lấy mẫu, bảo quản, niêm phong đến cập nhật dữ liệu và bàn giao mẫu phẩm.

Việc lấy mẫu sinh phẩm ADN nhằm phục vụ công tác giám định, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc và trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 21/7, các lực lượng chức năng tiếp tục lấy mẫu sinh phẩm ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điền Môn và Nghĩa trang Liệt sĩ Điền Hòa, phường Phong Phú.