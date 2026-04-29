Xây mới và sửa chữa 83 nhà cho con em gia đình nhiễm chất độc hóa học

TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại buổi lễ

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đối với các gia đình chính sách.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố đã nhanh chóng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương.

Qua rà soát, thẩm định, UBND thành phố đã phê duyệt danh sách 83 hộ cần hỗ trợ với tổng kinh phí 3,69 tỷ đồng; trong đó có 40 hộ xây mới và 43 hộ sửa chữa nhà ở.

Đáng chú ý, trước đó công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành phong trào lan tỏa rộng khắp. Tiêu biểu là “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc năm 2025 với sự chung sức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Tính chung giai đoạn 2021 - 2025, toàn thành phố đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 7.948 căn nhà (gồm 3.314 căn xây mới, 4.634 căn sửa chữa), với tổng kinh phí trên 350 tỷ đồng và hàng triệu ngày công lao động.

Đây là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình trong giai đoạn hiện nay.

Thành phố Huế đã dành hơn 350 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa gần 7.950 căn nhà tạm, nhà dột nát, giai đoạn 2021 - 2025

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh: Huế là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, từng gánh chịu nhiều mất mát do chiến tranh, trong đó hậu quả của chất độc hóa học vẫn để lại di chứng nặng nề qua nhiều thế hệ. Không ít gia đình con em người hoạt động kháng chiến đang sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp, thiếu an toàn. Vì vậy, việc triển khai chương trình không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, tiếp thêm niềm tin và động lực để các gia đình vươn lên.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng trước ngày 15/7/2026.

Đồng thời, tiếp tục huy động sự chung tay của toàn xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, bền vững.