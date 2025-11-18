Cộng đồng chung tay, không còn nhà dột nát

Lực lượng vũ trang thành phố Huế tích cực trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát

Dấu ấn từ những căn nhà Đại đoàn kết

Giữa tháng 8/2025, không khí tại thôn Căn Te, xã A Lưới 3 trở nên rộn ràng trong lễ khánh thành nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Hồ Văn Hình - một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Căn nhà trị giá hơn 200 triệu đồng, bảo đảm tiêu chí “4 cứng”, được hình thành từ sự chung sức của nhiều đơn vị, lực lượng: Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế hỗ trợ 60 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhâm đóng góp hàng chục ngày công; phần còn lại do gia đình và người thân huy động.

Nhìn ngôi nhà mới khang trang, ông Hồ Văn Hình xúc động: “Những mùa mưa gió, lạnh giá luôn là nỗi ám ảnh với gia đình tôi khi sống trong căn nhà cũ rách nát trước đây. Ngôi nhà mới không chỉ là nơi ở ổn định, giúp chúng tôi yên tâm lao động mà còn là minh chứng cho sự đồng lòng của chính quyền và Nhân dân trong việc chăm lo đời sống cho hộ nghèo nơi biên giới”.

Không chỉ ở vùng cao, ngay tại trung tâm thành phố, những mảnh đời khó khăn vẫn rất cần sự chung tay hỗ trợ từ các cấp, mạnh thường quân... Trường hợp bà Nguyễn Thị Mừng - sống trong căn nhà xiêu vẹo tại 14B/238 Bùi Thị Xuân là một ví dụ. Năm 2025, bà được đưa vào danh sách những hộ thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhờ thế, căn nhà mới trị giá hơn 300 triệu đồng được xây dựng. Trong đó, có 60 triệu đồng nguồn hỗ trợ của chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, 74 triệu đồng do phường Phường Đúc cũ (nay là phường Thuận Hóa) vận động qua thông qua quỹ “Viên gạch nghĩa tình”, 20 triệu đồng từ MTTQ thành phố và nhiều sự góp sức khác từ các mạnh thường quân...

Gia đình ông Hồ Văn Hình vui mừng trong ngôi nhà Đại đoàn kết

Ngày chuyển vào nhà mới, bà Mừng xúc động nói: “Ước mơ về một mái nhà kiên cố cuối cùng cũng thành hiện thực. Tôi biết ơn sự quan tâm của chính quyền, MTTQ và các mạnh thường quân đã giúp gia đình tôi không còn thấp thỏm lo âu mỗi mùa mưa bão”.

Ông Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, cho biết: Năm 2025, Quỹ “Vì người nghèo” đã hỗ trợ 4,66 tỷ đồng cho 386 hộ xây mới hoặc sửa chữa nhà, trong đó có 80 nhà xây mới và 306 nhà sửa chữa, đồng thời vận động tặng nhiều phần quà có giá trị cho các hộ dân. “Xóa nhà tạm là nhiệm vụ thường xuyên. MTTQ các cấp sẽ tiếp tục phối hợp vận động nguồn lực xã hội hóa, góp phần bảo đảm an sinh, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững”, ông Nam chia sẻ.

Về đích sớm

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tại Huế, giai đoạn 2021 - 2024, với sự vào cuộc, chung tay của các cấp, các ngành và Nhân dân đã giúp 6.778 hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở khang trang với tổng kinh phí hơn 350 tỷ đồng.

Năm 2025, thành phố cũng phê duyệt hỗ trợ 1.170 căn nhà gồm 503 căn cho người có công, 325 căn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi và 342 căn cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến ngày 15/8/2025, thành phố đã hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, sớm hơn kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao hơn 2 tháng.

Các mức hỗ trợ được thực hiện đồng bộ: 60 triệu đồng/hộ xây mới, 30 triệu đồng/hộ sửa chữa. MTTQ thành phố hỗ trợ thêm 20 triệu đồng (xây mới) và 10 triệu đồng (sửa chữa) đối với hộ nghèo, cận nghèo. Cùng với đó, nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ những trường hợp ngoài ngân sách. Nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các đoàn thể, đơn vị không chỉ ủng hộ kinh phí mà còn trực tiếp tham gia ngày công, hỗ trợ vật liệu xây dựng, các vật dụng thiết yếu - những hành động đẹp đã tiếp thêm sức mạnh để chương trình về đích sớm, đồng thời góp phần tạo nơi ở khang trang, vững chãi cho người dân trước mùa mưa bão.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch Tập đoàn Kim Oanh, người con xứ Huế hiện sinh sống tại Bình Dương cũ (nay là TP. Hồ Chí Minh) là một trong những tấm lòng tiêu biểu. Dịp hỗ trợ 10 tỷ đồng cho chương trình tại Huế, bà chia sẻ: “Từng trải qua thiếu thốn, tôi hiểu giá trị của một mái nhà kiên cố. Điều quý giá nhất mà chúng tôi muốn gửi gắm không chỉ là vật chất, mà là niềm tin rằng ai cũng xứng đáng có cơ hội được sống tốt hơn. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về xóa nhà tạm, nhà dột nát, Tập đoàn Kim Oanh đã đóng góp 25 tỷ đồng cho chương trình tại nhiều địa phương”.