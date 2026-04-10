Phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026

Các đơn vị ký cam kết thực hiện đúng các quy định và đảm bảo ATTP

Những năm qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn TP. Huế đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, thực tế, nguy cơ mất ATTP vẫn còn tiềm ẩn, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố - nơi có số lượng cơ sở lớn, điều kiện bảo đảm còn hạn chế và khó kiểm soát đồng bộ. Bên cạnh đó, sự phát triển của thương mại điện tử, quảng cáo thực phẩm trên nền tảng số và mạng xã hội cũng đặt ra nhiều thách thức mới trong công tác quản lý.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành ATTP thành phố nhấn mạnh, công tác bảo đảm ATTP đã có những chuyển biến rõ rệt, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Hệ thống văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về ATTP ngày càng được hoàn thiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý và hội nhập quốc tế. Tuy vậy, trước những diễn biến phức tạp của thị trường thực phẩm, các cấp, các ngành cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP TP. Huế kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về ATTP tại Công ty CP Hue One Food

“Tháng hành động vì ATTP” năm 2026 được triển khai với mục tiêu tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức và cá nhân trong bảo đảm ATTP; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật; hướng dẫn thực hành đúng trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm; nâng cao ý thức lựa chọn thực phẩm an toàn của người tiêu dùng.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, thức ăn đường phố; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Công tác nâng cao năng lực quản lý, giám sát, đặc biệt ở cấp cơ sở tiếp tục được chú trọng nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, khuyến khích, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP nhằm xây dựng môi trường thực phẩm lành mạnh.

"Tháng hành động vì ATTP” không chỉ là đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra mà còn là dịp để đánh giá thực trạng, đề ra giải pháp lâu dài. Qua đó, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế bền vững.