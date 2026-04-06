Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi ảnh “Tự hào một dải biên cương”

HNN.VN - Nhằm tuyên truyền sâu rộng về chủ quyền lãnh thổ quốc gia và lan tỏa hình ảnh biên cương Tổ quốc, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã phát động Cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV.

Cuộc thi được triển khai trong năm 2026, thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15/3/2026 đến hết ngày 15/8/2026. Tác giả gửi tác phẩm dự thi trực tiếp trên website chính thức của Cuộc thi tại địa chỉ: http://tuhaomotdaibiencuong2026.com

Cuộc thi hướng đến quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người, đời sống văn hóa và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới trên đất liền; qua đó góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Theo thể lệ, tác phẩm dự thi là ảnh chụp phản ánh chân thực về vùng đất, con người khu vực biên giới; khuyến khích các tác phẩm có góc nhìn mới, sáng tạo, có giá trị nghệ thuật và nội dung tuyên truyền tích cực; bảo đảm không vi phạm bản quyền, phù hợp với thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật.

Tại TP. Huế, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã có văn bản đề nghị các đảng ủy trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí, văn học - nghệ thuật triển khai tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi.

Theo đó, công tác tuyên truyền cần được thực hiện đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế; đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh - truyền hình, cổng thông tin điện tử và các nền tảng số của địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị chú trọng vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc thi, nhất là những người có năng khiếu, đam mê nhiếp ảnh. Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố được giao chỉ đạo Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh phát huy vai trò nòng cốt, tích cực hưởng ứng, bảo đảm số lượng và chất lượng tác phẩm dự thi.

Việc hưởng ứng cuộc thi được xác định là hoạt động có ý nghĩa chính trị - văn hóa thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh biên cương Tổ quốc, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, bảo đảm lan tỏa sâu rộng, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với cuộc thi.

ĐỨC QUANG
