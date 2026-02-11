Xuân về bên những mái ấm nghĩa tình

Cùng niềm vui đón nhận nhà mới, người dân còn được hỗ trợ thêm kinh phí, vật dụng thiết yếu để đón xuân mới. Ảnh: Xuân Sang

An cư từ những quyết sách

Vợ chồng anh Mai Văn Tấn, thôn Đông Dương, xã Vinh Lộc vừa kịp dọn về nhà mới khi mùa mưa bão năm 2025 tràn về. Sống kề vùng cửa biển Hàm Rồng, xã Vinh Hiền cũ, dù quen cảnh bão tố, nhưng mỗi mùa mưa bão tới, vợ chồng anh Tấn lại nơm nớp lo. Anh kể, mỗi mùa mưa về, cả nhà như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ trận gió mạnh làm tốc mái giữa đêm. Anh Tấn bộc bạch: “Làm nghề biển, hôm có hôm không. Mùa biển động, vợ chồng thất nghiệp dài dài, phải đi phụ việc bán thời gian để kiếm đôi ba đồng trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học. Bởi vậy, chuyện sửa đã khó chứ đừng nói đến chuyện xây nhà mới”.

Năm 2025, nhờ được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, các đoàn thể trong xã góp ngày công, hỗ trợ vật liệu và vay mượn thêm từ anh em, sau gần hai tháng, căn nhà anh Tấn cũng được sửa sang tươm tất. Dù không nói ra, nhưng trên gương mặt chị Huỳnh Thị Hồng vợ anh Tấn cùng các con bừng lên niềm vui khó tả. Cô con gái út ríu rít khoe: “Tết này tụi con mời bạn đến nhà được rồi. Chỗ học, chỗ ngủ gọn gàng và đẹp hơn nhiều”.

Sự đổi thay cũng hiện rõ trong con hẻm nhỏ đường Đặng Đức Tuấn (phường Thủy Biều cũ, nay là phường Thủy Xuân), nơi căn nhà của ông Nguyễn Hữu Chiến vừa được hoàn thiện. Vợ chồng lớn tuổi, hai người con việc làm bấp bênh, thu nhập không ổn định, nên căn nhà cũ từ hồi lũ lịch sử năm 1999 đến nay không cách nào cải thiện được.

Nhờ Nhà nước, địa phương, các tổ chức, mạnh thường quân, gia đình ông Chiến được dọn vào nhà mới khang trang từ đầu mùa đông năm 2025. “Chính quyền và bà con họ hàng lo giúp hoàn toàn, vợ chồng tôi chỉ biết nhận chìa khóa vào nhà mới. Nhiều đêm liền cả nhà mừng không thể nào ngủ được”, vợ ông Chiến tâm sự. Tổ trưởng Tổ dân phố Trung Thượng bày tỏ: Đây là ước ao suốt mấy chục năm nay của vợ chồng ông Chiến. Nay thành hiện thực, bà con ai cũng vui lây.

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được Thủ tướng Chính phủ phát động từ đầu năm 2025 không chỉ mang ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn, mà còn chạm đến trái tim của hàng triệu người dân. Hưởng ứng phong trào này, thành phố Huế trở thành một trong những địa phương triển khai đồng bộ và hiệu quả nhất. Năm 2025, toàn thành phố đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 1.170 căn nhà. Trong đó, 503 nhà cho người có công với cách mạng, 325 nhà thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 342 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn. Tổng kinh phí huy động đạt hơn 103 tỷ đồng, từ ngân sách, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân chung tay đóng góp.

Khánh thành bàn giao nhà theo Chiến dịch Quang Trung cho bà Nguyễn Thị Hiệp tại xã Khe Tre. Ảnh: Thái Bình

Lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố đã chỉ đạo xuyên suốt với tinh thần: “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ sản phẩm”. Nhờ đó, công tác rà soát đúng đối tượng, việc kết nối tài trợ minh bạch, hỗ trợ đúng lúc, nhất là với những hộ neo đơn, không đủ khả năng đối ứng... càng phát huy hiệu quả.

Dù bộn bề công việc khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng chương trình xóa nhà tạm vẫn được ưu tiên. Những căn nhà diện tích khoảng 60m² tuy giản dị nhưng kiên cố, ấm áp tình người.

Cộng đồng chung tay

Ở Huế, xây nhà cho người nghèo không chỉ là chuyện dựng tường, đổ mái, mà còn là câu chuyện của tình làng nghĩa xóm. Ông Tôn Thất Quý, cán bộ UBMTTQ Việt Nam phường Thủy Xuân cho biết, bên cạnh nguồn hỗ trợ chính thức, địa phương còn vận động thêm đủ loại vật dụng, từ gạch men, quạt máy, bếp ga, bộ nồi đến chiếc tủ nhôm hay chăn ấm… để khi vào nhà mới bà con cảm nhận được sự ấm cúng, đủ đầy.

Tinh thần ấy xuất hiện ở nhiều địa phương: Phong Thái, Phú Lộc, Vinh Lộc, Hương Trà, A Lưới… Khi thôn, tổ dân phố bàn giao nhà, bà con mang theo quạt máy, nồi cơm điện, từng bao gạo, chén bát đến trao tận tay cho gia chủ vào nhà mới. Những món quà nhỏ nhưng thấm đẫm nghĩa tình, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhiều nơi, các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm còn hỗ trợ thêm kinh phí, tặng xe đạp cho hộ nghèo, mở quầy tạp hóa nhỏ, giúp phương tiện mưu sinh…, để họ an cư gắn với thoát nghèo bền vững.

Chỗ học cho con, nơi sinh hoạt của gia đình anh Mai Văn Tấn giờ đã gọn gàng, khang trang hơn. Ảnh: Minh Thương

Bà Nguyễn Ngọc, phường Thủy Xuân khoe: “Ngày vào nhà mới, tôi còn được hỗ trợ thêm chiếc xe đẩy bán hàng, 2 bộ bàn ghế nhựa và bộ chén bát trị giá gần 3 triệu đồng để buôn bán nhỏ. Được mọi người đùm bọc, mỗi ngày tôi kiếm được vài chục nghìn. Hy vọng qua năm 2026, gia đình tôi sẽ thoát nghèo”.

Không chỉ gói gọn trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, những ngày cuối năm 2025, thành phố Huế còn thực hiện thần tốc “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhằm sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do bão lũ. Chỉ trong thời gian rất ngắn, 5 căn nhà sập đổ được xây mới và 40 căn hư hỏng được sửa chữa kịp thời trước Tết, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Những ngôi nhà mới hiện lên giữa phố, giữa làng minh chứng cho ý nghĩa của Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát mang lại. Đó không chỉ làm bừng lên diện mạo đô thị hay nông thôn, mà còn tiếp thêm niềm tin vững vàng cho những phận đời yếu thế, có được cuộc sống tươi đẹp hơn.