PC Huế bàn giao 5 nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn

HNN.VN - Ngày 16/9, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao căn nhà tình nghĩa cho hộ ông Nguyễn Hữu Thanh Long (ở 25 Nguyễn Cư Trinh, P. Phú Xuân). Đây là căn nhà thứ 5, cũng là căn nhà cuối cùng nằm trong chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát cho các gia đình ở TP. Huế năm 2025 của PC Huế khi hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo.

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ ông Nguyễn Hữu Thanh Long (P. Phú Xuân)

Theo kế hoạch, năm 2025 bằng nguồn phân bổ từ Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, PC Huế tiến hành hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng. Đối tượng được hỗ trợ là các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có công cách mạng hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như người khuyết tật, mất sức lao động, không có việc làm ổn định.

Với chủ trương trên, ngay từ đầu năm, PC Huế đã phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, lựa chọn đúng đối tượng để hỗ trợ gồm các hộ ông, bà: Nguyễn Hữu Thanh Long (P. Phú Xuân); Trần Thị Hỉm (P. Hóa Châu); Lê Thị Cư (P. Phong Thái); Đỗ Thị Ly (P. Thanh Thủy); Võ Văn Dũng (P. Vỹ Dạ).

Tính đến nay, các căn nhà nằm trong chương trình hỗ trợ của PC Huế đã hoàn thành, bàn giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản cho các hộ gia đình. Trong đó 4 căn nhà đầu tiên đã hoàn thành bàn giao vào tháng 5, 6 và 7.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê Thị Cư (P. Phong Thái) 

Tại các dịp lễ bàn giao nhà tình nghĩa, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn PC Huế, đại diện PC Huế gửi lời chúc mừng đến các hộ dân và trao tặng mỗi hộ một phần quà thiết thực là quạt máy hoặc bếp gas. Ông Minh cũng gửi lời cảm ơn chính quyền địa phương đã đồng hành, tạo điều kiện để PC Huế triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là các hộ gia đình khó khăn.

Đại diện chính quyền địa phương, các hộ gia đình được hỗ trợ bày tỏ lòng biết ơn đến Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và PC Huế vì đã quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ thiết thực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đồng thời mong muốn ngành điện tiếp tục đồng hành, giúp đỡ các hộ cận nghèo, hộ nghèo khác trên địa bàn trong thời gian đến.

