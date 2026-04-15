Thúc đẩy đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh thăm, làm việc tại Công ty Đầu tư hợp tác quốc tế DAYSTAR

Đoàn đã đến thăm, làm việc tại các doanh nghiệp: Công ty CP Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia SULECO; Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ QUINN Hà Nội (Trung tâm Đào tạo và Giáo dục định hướng Intrase Huế); Công ty Đầu tư hợp tác quốc tế DAYSTAR.

Tại các đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp đã báo cáo tình hình tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động trước khi xuất cảnh; các thị trường tiếp nhận chủ lực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… Đồng thời, kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn lao động, chi phí đào tạo, thủ tục hồ sơ và công tác phối hợp với địa phương trong tuyên truyền, tuyển dụng.

Theo đánh giá, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn thời gian qua đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Đồng thời, giúp người lao động tiếp cận môi trường làm việc hiện đại, nâng cao tay nghề, kỷ luật lao động và tích lũy kinh nghiệm sau khi trở về địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường lao động, nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là một trong những giải pháp quan trọng trong chiến lược giải quyết việc làm bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

“Thời gian tới, các doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển chọn, chú trọng đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề và ý thức chấp hành pháp luật cho người lao động; đồng thời minh bạch thông tin, chi phí, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong quá trình làm việc ở nước ngoài”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh cũng đề nghị các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển hoạt động một cách lành mạnh, hiệu quả...