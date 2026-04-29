Chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn trong kỷ nguyên số

Lãnh đạo thành phố và các đơn vị thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động năm 2026

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lê Minh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch LĐLĐ thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng đông đảo đoàn viên, công nhân, người lao động.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”. Tháng Công nhân năm 2026 được triển khai với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”. Đây không chỉ là đợt cao điểm tuyên truyền, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới quản lý, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Từ chuyển biến thực tế đến trách nhiệm doanh nghiệp

Năm 2025, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố có chuyển biến rõ nét. Từ các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương đã ban hành gần 150 văn bản hướng dẫn, đưa yêu cầu bảo đảm an toàn lao động đến doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Hoạt động an toàn lao động từng bước đi vào thực chất, chuyển mạnh từ tuyên truyền sang nhận diện nguy cơ, kiểm soát rủi ro và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong năm, gần 20.000 người được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; công tác khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh nghề nghiệp và theo dõi môi trường làm việc được triển khai cho hàng chục nghìn lao động, hơn 11.000 mẫu môi trường lao động được quan trắc, góp phần cải thiện điều kiện làm việc tại doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Qua kiểm tra tại các doanh nghiệp, công trình xây dựng, vẫn còn đơn vị thiếu sót, vi phạm; Sở Nội vụ đã xử phạt 1 doanh nghiệp 30 triệu đồng. Năm 2025, toàn thành phố xảy ra 13 vụ tai nạn lao động, làm 5 người bị thương nặng và 4 người tử vong, tăng 1 người chết so với năm 2024.

Bảo đảm an toàn lao động không chỉ tập trung vào các đợt cao điểm, mà phải trở thành yêu cầu thường xuyên trong từng doanh nghiệp, từng vị trí việc làm; việc nhận diện rủi ro, tự kiểm tra và cải thiện điều kiện làm việc cần được đặt ngang với mục tiêu sản xuất.

Bà Đặng Thị Loan, Giám đốc Nhà máy Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam - Huế cho rằng, an toàn, vệ sinh lao động là điều kiện quan trọng để duy trì sản xuất ổn định và nâng cao năng suất. Doanh nghiệp đã chủ động bố trí nhân sự, xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể; đồng thời đẩy mạnh huấn luyện, tự kiểm tra, cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe người lao động.

Theo bà Loan, việc bảo đảm an toàn lao động gắn với cải thiện môi trường làm việc, ứng dụng công nghệ trong sản xuất cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên, lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; tăng cường huấn luyện kỹ năng, chủ động phòng ngừa rủi ro, xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh.

Đổi mới quản lý, xây dựng văn hóa an toàn

Từ những kết quả và hạn chế năm 2025, Tháng hành động năm 2026 đặt ra yêu cầu tạo chuyển biến rõ hơn trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người lao động. Trọng tâm là đổi mới nội dung tuyên truyền, tăng cường huấn luyện kỹ năng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát và đánh giá nguy cơ; hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện điều kiện lao động, nhất là ở các lĩnh vực có nguy cơ cao.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố tặng Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Tháng Công nhân năm 2026 được các cấp công đoàn xác định không chỉ dừng ở hoạt động chăm lo, mà hướng mạnh vào phát huy vai trò chủ thể của người lao động trong sản xuất. Nhiều chương trình được triển khai như đối thoại tại nơi làm việc, phát động phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Thông qua các hoạt động này, người lao động không chỉ được bảo vệ về quyền lợi, điều kiện làm việc, mà còn được tạo điều kiện phát huy sáng kiến, tham gia trực tiếp vào quá trình đổi mới của doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh lưu ý, số vụ tai nạn lao động trong năm 2025 cho thấy môi trường lao động tại một số nơi vẫn tiềm ẩn nguy cơ; một số doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Lãnh đạo thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố khảo sát điều kiện làm việc tại Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam - Huế sau lễ phát động

Chủ đề năm 2026 đặt ra yêu cầu ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong mọi khâu, từ tuyên truyền, huấn luyện đến quản lý, giám sát, đánh giá nguy cơ. Công tác an toàn, vệ sinh lao động không chỉ dừng ở kiểm tra, xử lý sau vi phạm, mà cần chuyển mạnh sang quản lý theo dữ liệu, giám sát theo thời gian thực, chủ động nhận diện và phòng ngừa rủi ro ngay từ cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đề nghị các sở, ngành, địa phương, công đoàn các cấp và doanh nghiệp bám sát chủ đề, triển khai hoạt động thiết thực; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm; đồng thời đẩy mạnh đối thoại, chăm lo việc làm, thu nhập và điều kiện làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Dịp này, UBND thành phố và Sở Nội vụ đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời LĐLĐ thành phố hỗ trợ xây mới và sữa chữa 4 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 205 triệu đồng; thăm và tặng quà 2 đoàn viên, gia đình đoàn viên bị tai nạn lao động, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.