TP. Huế hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” là chủ trương lớn, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Thủ tướng Chính phủ nhiều lần chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các địa phương huy động mọi nguồn lực, sớm hoàn thành mục tiêu, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững.

Tại Huế, giai đoạn 2021 - 2024, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và Nhân dân đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 6.778 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 350 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn hợp pháp khác.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Thành ủy, UBND thành phố đã rà soát, phê duyệt triển khai chương trình năm 2025 với 1.170 căn nhà: gồm 503 căn cho người có công, 325 căn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 342 căn cho hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn khác. Đến ngày 12/8/2025, TP. Huế đã hoàn thành công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, với toàn bộ 1.170 căn, đạt 100% kế hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương tặng Bằng khen đối với các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát

Có được kết quả đó, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 102 và Chỉ thị 42 về việc đẩy nhanh xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Thành ủy Huế đã thành lập Ban Chỉ đạo và phát động phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”.

Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và đoàn thể hỗ trợ, Nhân dân làm chủ”, đồng thời phát huy cao tinh thần “tương thân, tương ái”. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không chỉ hỗ trợ kinh phí mà còn trực tiếp tham gia ngày công lao động, cung cấp vật liệu xây dựng, góp phần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành chương trình trước kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu cho rằng, thành công của chương trình không chỉ nằm ở con số, mà còn ở sự lan tỏa tinh thần cộng đồng trách nhiệm, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, ngành và địa phương. Tuy nhiên, theo thời gian, sẽ khó tránh khỏi phát sinh thêm các nhà tạm, nhà dột nát.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa nhân văn của phong trào xóa nhà tạm, gắn với truyền thống đoàn kết, tinh thần “nhường cơm sẻ áo” của dân tộc và nét đẹp văn hóa Huế; tập trung tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nhà ở, nhất là các vấn đề về đất đai, quy hoạch; đồng thời nghiên cứu, bổ sung chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, vay vốn tín dụng, tiếp cận y tế, giáo dục.

Cấp ủy, chính quyền cơ sở cần khơi dậy ý chí tự lực, hướng dẫn người dân duy tu, gìn giữ ngôi nhà bền đẹp; đồng thời quản lý, quyết toán nguồn vốn minh bạch, đúng quy định. Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong vận động nguồn lực xã hội, đồng hành cùng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách để ổn định chỗ ở, yên tâm sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững.