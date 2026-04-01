UBND thành phố Huế công bố các quyết định nhân sự quan trọng

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chủ trì hội nghị và trực tiếp trao quyết định bổ nhiệm.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định về điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ.

Cụ thể, điều động ông Phan Quý Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban.

Đồng thời, tiếp nhận ông Võ Lê Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân đến công tác tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.

Cùng với đó, tiếp nhận ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 2 đến công tác tại Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Các quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/4/2026 đến ngày 31/3/2031.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, việc kiện toàn nhân sự thời điểm này không chỉ nhằm bảo đảm tính kế thừa, liên tục trong lãnh đạo, điều hành mà còn là bước chuẩn bị mang tính chiến lược cho giai đoạn phát triển mới. Thành phố đang đứng trước nhiều thời cơ, đồng thời cũng đối mặt không ít thách thức trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng.

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, đồng chí chúc mừng các đồng chí vừa được Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố tin tưởng giao trọng trách mới. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình nỗ lực, cống hiến và trưởng thành của các cán bộ trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, các lĩnh vực xây dựng, công thương, quản lý khu kinh tế và công nghiệp giữ vai trò trụ cột, tạo động lực cho phát triển chung. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các đơn vị là rất lớn, đòi hỏi vừa có tư duy chiến lược, vừa hành động quyết liệt, hiệu quả.

Trên cương vị mới, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các cán bộ nhanh chóng nắm bắt toàn diện tình hình, chủ động tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn; kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời xây dựng tập thể đoàn kết, môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp và sáng tạo.

Bên cạnh đó, cần thể hiện rõ bản lĩnh đổi mới trong tư duy quản lý, điều hành; phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, đề xuất các giải pháp đột phá trong quy hoạch, phát triển hạ tầng, quản lý đô thị, thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp - thương mại.

Tân Giám đốc Sở Xây dựng Võ Lê Nhật đại diện các cán bộ được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ

Cùng với đó, phải biến quyết tâm, cam kết thành hành động cụ thể, hiệu quả; mọi chương trình, kế hoạch đều hướng tới kết quả thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và sự đồng hành của doanh nghiệp làm thước đo đánh giá năng lực, trách nhiệm.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cũng bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm và bản lĩnh đã được khẳng định, các cán bộ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố phát triển bền vững, văn minh, giàu đẹp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện các cán bộ được bổ nhiệm, tân Giám đốc Sở Xây dựng Võ Lê Nhật trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo UBND thành phố; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi, nâng cao năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.