Bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố

Lãnh đạo Sở Y tế TP. Huế trao Quyết định và tặng hoa cho Giám đốc Bệnh viện PHCN TP. Huế

Tham dự hội nghị có PGS.TS.BS Trần Kiêm Hảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở cùng Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị.

Tại hội nghị, đại diện Sở Y tế công bố Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 10/1/2026 của Chủ tịch UBND TP. Huế về việc bổ nhiệm lại ThS.BS Nguyễn Khoa Nguyên giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện PHCN thành phố. Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 10/1/2026 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Phát biểu giao nhiệm vụ, PGS.TS. Trần Kiêm Hảo ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác, tinh thần trách nhiệm cũng như những kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Bệnh viện PHCN thành phố thời gian qua. Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc và phục hồi chức năng của người dân ngày càng tăng, BV cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong lĩnh vực PHCN, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, cải tiến quy trình quản lý, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo đề nghị bác sĩ Nguyễn Khoa Nguyên tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng khối đoàn kết nội bộ vững mạnh; đồng thời chú trọng công tác quản trị bệnh viện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và chuyên môn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc, PHCN cho nhân dân trên địa bàn TP. Huế và khu vực.