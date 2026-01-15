Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính

Lãnh đạo UBND thành phố trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Cường

Tại hội nghị, UBND thành phố đã công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chúc mừng đồng chí Lê Văn Cường được tin tưởng giao nhiệm vụ trên cương vị công tác mới; đồng thời khẳng định đây là kết quả của quá trình xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện, thể hiện sự quan tâm của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố đối với công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo ngành tài chính.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đánh giá: Đồng chí Lê Văn Cường là cán bộ được đào tạo bài bản, có quá trình công tác phong phú, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng như: Phó Trưởng ban Dân tộc; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính); Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy (cũ); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài. Qua các cương vị, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, được tập thể lãnh đạo và cán bộ tín nhiệm.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Lê Văn Cường nhanh chóng tiếp cận, nắm vững chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính; phát huy kinh nghiệm thực tiễn để tham mưu kịp thời, hiệu quả cho UBND thành phố; cùng tập thể lãnh đạo Sở tăng cường đoàn kết, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu trong quản lý tài chính - ngân sách, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Sở Tài chính tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ để Phó Giám đốc Sở mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Sở Tài chính ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Văn Cường tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo khi giao nhiệm vụ trên cương vị công tác mới. Đồng chí Lê Văn Cường khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Sở Tài chính đoàn kết, tận tâm, tận lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố và sự phối hợp của các sở, ban, ngành trong thời gian tới.