  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 30/05/2026 16:43

Chăm lo đời sống cho thanh niên công nhân bằng nhiều hoạt động thiết thực

HNN.VN - Chiều 30/5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND thành phố phối hợp với Đoàn phường Thanh Thuỷ tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026.

Tuyên dương 20 thanh niên tiên tiến làm theo lời BácKhởi nghiệp từ rơmTriển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh Kết nối nguồn lực trí thức, doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới toàn cầu

Đại diện Đoàn UBND thành phố trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn 

Chương trình được tổ chức nhằm sẻ chia, động viên và tiếp thêm nghị lực cho thanh niên công nhân, người lao động và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại ngày hội, Ban Tổ chức đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng dành cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, trao 20 suất quà gồm mũ bảo hiểm, balo, vở và 200 nghìn đồng tiền mặt cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn UBND thành phố cũng trao quyết định bàn giao các tổ chức Đoàn trực thuộc. Trước đó, Đảng ủy UBND thành phố đã tổ chức hội nghị chuyển giao tổ chức cơ sở đảng, đảng viên của Đảng ủy UBND thành phố về trực thuộc Đảng ủy các phường nơi doanh nghiệp, đơn vị, chi nhánh đặt trụ sở chính.

Trên cơ sở bảo đảm sự xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần “Đảng ở đâu, Đoàn ở đó”, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND thành phố bàn giao tổ chức Đoàn của 8 đơn vị gồm: Đoàn Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế; Đoàn Công ty Điện lực TP. Huế; Đoàn Viễn thông TP. Huế; Đoàn Bưu điện TP. Huế; Đoàn Công ty Cổ phần Dệt - May Huế; Đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế; Đoàn Công ty CP Cấp nước Huế và Đoàn Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Huế về Đoàn phường Thuận Hoá, phường Thanh Thuỷ và phường Hương An.

Trong khuôn khổ ngày hội, còn diễn ra một số hoạt động như: Đào tạo lý thuyết và thực hành lái xe an toàn; tổ chức trò chơi dân gian...

Hoạt động lần này nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên công nhân năm 2026; góp phần tổ chức các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên công nhân, người lao động trên địa bàn; đồng thời tăng cường sự gắn kết, đồng hành của tổ chức Đoàn cùng thanh niên công nhân trong lao động, sản xuất và cuộc sống.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếđoàn thanh niênubndthành phốtổ chứcngày hộithanh niêncông nhân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường hợp tác với Encity Singapore trong phát triển đô thị di sản

Sáng 30/5, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác của Công ty Cổ phần tư vấn Encity Singapore do ông James Chew - Giám đốc Quy hoạch và Đầu tư, nguyên cán bộ quản lý về Quy hoạch và Phát triển của Bộ Phát triển Quốc gia và Cơ quan Tái thiết Đô thị Chính phủ Cộng hòa Singapore làm Trưởng đoàn. Cùng dự có đại diện các sở, ngành liên quan.

Tăng cường hợp tác với Encity Singapore trong phát triển đô thị di sản
Công bố điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050:
Định hình tầm nhìn đô thị di sản, trung tâm văn hóa và kinh tế biển hàng đầu

Với bản điều chỉnh quy hoạch mang tầm nhìn dài hạn cùng nhiều dự án (DA) đầu tư quy mô lớn được trao quyết định tại hội nghị, Huế mở ra không gian phát triển mới, hướng đến mục tiêu trở thành đô thị di sản, sinh thái, thông minh và hiện đại.

Định hình tầm nhìn đô thị di sản, trung tâm văn hóa và kinh tế biển hàng đầu
Hai cây cọ già và ước mơ xanh

Họa sĩ Mai Châu và cố họa sĩ Thân Văn Huy là hai gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật Huế đã để lại cho đời những tác phẩm thấm đẫm chất thiền, chan chứa tình yêu quê hương, đạo pháp và con người. Những bức tranh đủ để người xem chậm lại, chiêm nghiệm và tìm thấy sự an nhiên giữa cuộc đời.

Hai cây cọ già và ước mơ xanh
Diễu hành xe hoa chào mừng Phật đản

Hàng chục chiếc xe hoa diễu hành chào mừng Đại lễ Phật đản PL. 2570 - DL. 2026 qua các tuyến đường trung tâm TP. Huế tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng vô cùng sôi động.

Diễu hành xe hoa chào mừng Phật đản

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top