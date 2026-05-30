Chăm lo đời sống cho thanh niên công nhân bằng nhiều hoạt động thiết thực

Đại diện Đoàn UBND thành phố trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình được tổ chức nhằm sẻ chia, động viên và tiếp thêm nghị lực cho thanh niên công nhân, người lao động và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại ngày hội, Ban Tổ chức đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng dành cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, trao 20 suất quà gồm mũ bảo hiểm, balo, vở và 200 nghìn đồng tiền mặt cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn UBND thành phố cũng trao quyết định bàn giao các tổ chức Đoàn trực thuộc. Trước đó, Đảng ủy UBND thành phố đã tổ chức hội nghị chuyển giao tổ chức cơ sở đảng, đảng viên của Đảng ủy UBND thành phố về trực thuộc Đảng ủy các phường nơi doanh nghiệp, đơn vị, chi nhánh đặt trụ sở chính.

Trên cơ sở bảo đảm sự xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần “Đảng ở đâu, Đoàn ở đó”, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND thành phố bàn giao tổ chức Đoàn của 8 đơn vị gồm: Đoàn Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế; Đoàn Công ty Điện lực TP. Huế; Đoàn Viễn thông TP. Huế; Đoàn Bưu điện TP. Huế; Đoàn Công ty Cổ phần Dệt - May Huế; Đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế; Đoàn Công ty CP Cấp nước Huế và Đoàn Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Huế về Đoàn phường Thuận Hoá, phường Thanh Thuỷ và phường Hương An.

Trong khuôn khổ ngày hội, còn diễn ra một số hoạt động như: Đào tạo lý thuyết và thực hành lái xe an toàn; tổ chức trò chơi dân gian...

Hoạt động lần này nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên công nhân năm 2026; góp phần tổ chức các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên công nhân, người lao động trên địa bàn; đồng thời tăng cường sự gắn kết, đồng hành của tổ chức Đoàn cùng thanh niên công nhân trong lao động, sản xuất và cuộc sống.