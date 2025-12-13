  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Nhật Bản diễn tập ứng phó tấn công mạng quy mô lớn

ClockChủ Nhật, 14/12/2025 15:37
Chính phủ Nhật Bản dự định tổ chức cuộc diễn tập, với sự tham gia của chính quyền thủ đô Tokyo và các doanh nghiệp hạ tầng chủ chốt, nhằm chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra sự cố hạ tầng quy mô lớn do tấn công mạng và các nguyên nhân khác.

 (Ảnh minh họa)

Đây là cuộc diễn tập đầu tiên của Nhật Bản nhằm rà soát những rủi ro đối với các hệ thống logistics, thông tin liên lạc, các cơ sở y tế…, đồng thời xây dựng cơ chế để khu vực công và tư có thể phối hợp ứng phó, trong bối cảnh những mối đe dọa tấn công mạng ngày một tăng.

Cuộc diễn tập, do Cục An ninh quốc gia và chính quyền Tokyo chủ trì, dự kiến tiến hành vào ngày 18/12. Kịch bản giả định là xảy ra tình trạng mất điện quy mô lớn chưa rõ nguyên nhân tại khu vực thủ đô.

Các tình huống như liên tiếp xảy ra các vụ ngừng cấp nước, gián đoạn Internet và điện thoại, hệ thống đèn tín hiệu giao thông ngừng hoạt động, tàu hỏa dừng chạy dẫn đến tê liệt mạng lưới giao thông, buộc các bên phải đối phó với tình trạng thiệt hại lan rộng theo chuỗi.

Nếu tình trạng mất điện kéo dài, các cơ sở y tế sẽ phải khẩn trương ứng phó đối với bệnh nhân chạy thận nhân tạo hoặc sử dụng máy thở. Khi ùn tắc giao thông kéo dài, nguồn cung nhiên liệu như xăng dầu có thể bị chậm trễ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hoạt động kinh tế.

Dự kiến, các doanh nghiệp liên quan đến hạ tầng chủ chốt có trụ sở tại khu vực thủ đô - bao gồm các lĩnh vực điện lực, khí đốt, viễn thông, y tế, tài chính - sẽ tham gia diễn tập. Mục tiêu là tăng cường phối hợp thường xuyên và từng bước làm rõ các vấn đề tồn tại.

