Đồng chí Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế

UVTW Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn chủ trì kỳ họp.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa cảm ơn nguyên Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương

Tham dự kỳ họp có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Bí thư Thành ủy Quảng Trị, nguyên Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Văn Phương; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Phan Thiên Định; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Huế tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Phương do chuyển công tác khác.

Trước đó, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế khóa XVII đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến sáng 17/10, đồng chí Nguyễn Văn Phương được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

HĐND thành phố Huế cũng tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND thành phố Huế. Với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Thành ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Phan Thiên Định sinh ngày 10/12/1971, quê quán phường Thuận An, thành phố Huế; có trình độ Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, và Cao cấp lý luận chính trị.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Thiên Định

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Huế, đồng chí Phan Thiên Định từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư Thành ủy Huế (trực thuộc tỉnh), Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, Trưởng ban Kinh tế -Ngân sách HĐND thành phố Huế.

Đồng chí Phan Thiên Định được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế khóa XVII bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy thành phố Huế tại phiên họp thứ nhất. Đây là cơ sở giới thiệu đồng chí để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế tại kỳ họp lần này.

Cùng tại kỳ họp, HDNĐ thành phố cũng thống nhất miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND đối với đồng chí Phan Thiên Định.

Phát biểu sau khi được HĐND thành phố Huế tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Phan Thiên Định bày tỏ niềm vinh dự và trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của các đại biểu HĐND.

"Đây không chỉ là vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố. Tôi xin nguyện đem hết khả năng, cùng tập thể UBND thành phố chung sức, đồng lòng, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra,” đồng chí Phan Thiên Định khẳng định.

Đồng chí Phan Thiên Định cho biết, trước mắt, nhiệm vụ trọng tâm là kiện toàn bộ máy chính quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo nền tảng để kinh tế - xã hội Huế tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ.

Trong bối cảnh Huế trở thành đô thị di sản đặc thù và trực thuộc Trung ương, đồng chí Phan Thiên Định nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố; đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, sự giám sát, đồng hành của HĐND cùng sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân.