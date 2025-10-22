UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 12

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung (thứ 3, bên phải) và lãnh đạo TP. Huế rà soát kịch bản ứng phó mưa lớn trên địa bàn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng lãnh đạo TP. Huế báo cáo với Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung về các phương án ứng phó mưa bão; mực nước tại các sông.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến 3 vấn đề liên quan đến sạt lở đất ở các xã A Lưới 1 đến A Lưới 5, xã Khe Tre, Thượng Nhật, đường 74, đèo Phú Gia, Phước Tượng; tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển và tình hình ngập lụt tại các vùng thấp trũng đầm phá, ven biển.

Các đơn vị, địa phương cũng đã sẵn sàng các kịch bản để di dời dân tại các vùng xung yếu khi cần thiết; công tác vận hành hồ, đập; thực trạng lưu vực các hồ chứa nước trên địa bàn; những tồn tại, khó khăn trong khâu vận hành liên hồ chứa. Thành phố tiếp tục đầu tư hệ thống đo mưa, gió; xây dựng bản đồ ngập lụt đô thị, duy trì hệ thống còi hú báo bão để người dân ứng phó linh hoạt, kịp thời.

Sau chương trình làm việc nắm tình hình tình ứng phó với bão số 12 và mưa lớn trên địa bàn thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cùng lãnh đạo TP.Huế và các sở, ban, ngành đã kiểm tra, thị sát thực trạng sạt lở bờ biển ở bãi tắm Phú Thuận, phường Thuận An và các giải pháp khắc phục.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung và lãnh đạo TP. Huế cùng các sở, ban, ngành kiểm tra thực trạng sạt lở bờ biển ở bãi tắm Phú Thuận, phường Thuận An

Qua kiểm tra cho thấy, do sóng to, mưa lớn, nước biển dâng đã gây sạt lở tuyến đường dọc bờ biển, ảnh hưởng đến các hàng quán kinh doanh buôn bán tại đây. Nhằm ngăn ngừa tiếp tục sạt lở, lực lượng chức năng đã cho gia cố bờ biển, nhưng tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các đơn vị khẩn trương gia cố đê kè, cắm biển cảnh báo, không để người dân ra khu vực nguy hiểm. Bí thư Thành ủy cũng biểu dương Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế và các địa phương trong việc chủ động các phương án để ứng phó với mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại.

Sóng to, nước biển dâng gây sạt lở tuyến đường dọc bờ biển phường Thuận An

Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế và các đơn vị, địa phương tiếp tục bám tình hình, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là để ứng phó mưa bão, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Các đơn vị, địa phương lưu ý chuẩn bị các nhu yếu phẩm, sẵn sàng di dời dân khi cần thiết.

Thực tế kiểm tra tình hình sạt lở đất, nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn nhiều ngày trên các triền đồi ở thôn Xuân Phú, thôn 1 của xã Khe Tre, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh yêu cầu các đơn vị, phối hợp với chính quyền địa phương rào chắn, cấm đường, tránh nguy hiểm do sạt lở taluy đoạn đường dẫn lên cao tốc La Sơn - Túy Loan (xã Khe Tre). Ngoài ra, tại vị trí đỉnh đèo số 5, thôn Lộc Hưng, xã Khe Tre có nguy cơ sạt lở tại vị trí đỉnh đèo. Nếu xảy ra sạt lở sẽ chia cắt khoảng 40 hộ dân tại khu vực này…

Sạt lở taluy đoạn đường dẫn lên cao tốc La Sơn - Túy Loan (xã Khe Tre)

Từ thực tế tại xã Khe Tre, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh lưu ý với chính quyền địa phương linh hoạt trong chỉ đạo, sơ tán người dân khi cần thiết. Về lâu dài, có phương án quy hoạch để di dời dân vùng có nguy cơ sạt lở cao đến sinh sống tại một vị trí khác đảm bảo, an toàn hơn. Tất cả phải sẵn sàng ứng phó với mưa bão theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ); giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại do mưa bão gây ra.